A veretlen Ferencvároshoz látogat az SKC

A bajnokságban még veretlen FTC otthonában szerepel a tabellán ötödik Siófok KC szombaton, 13 órakor. A népligeti mérkőzést - a legutóbbi érdi bajnokihoz hasonlóan - az M4 televízió élőben közvetíti.

Siófoki szempontból nem sok jót ígér a szombati mérkőzés, a lassan elfogyó vendégek a tisztes helytállás reményében utazhatnak a Fradihoz. A fővárosiakra a következő másfél hónapban fontos feladatok várnak, hisz kétszer játszanak a Don Rosztovval a Final Fourért, illetve kétszer a Győrrel a Magyar Kupa és a bajnoki aranyért. A szombati találkozó jó ráhangolódás lesz ezekre a feladatokra. Siófoki oldalon a napokban hivatalosan is bejelentették a 2011-ben Bajnokok Ligáját – 2013-ban és 2015-ben döntőt játszó – nyert 52 éves tréner, Tor Odvar Moen vezetőedző érkezését, aki 1997 óta irányította a Larvikot. A norvég szakemberrel „hosszú távú szerződést” kötött a klub, mely persze Rasmussen edzővel is hosszabb távra tervezett. Ő például még februárban arról beszélt, hogy „nagy teveink vannak, a következő szezonban szeretnénk megelőzni az Érdet és a Ferencvárost is, hogy mi legyünk a Győr első számú kihívói.”

Ez a feladat időközben Tor Odvar Moenre marad, aki a tizedeik edzője lesz a nyáron tizedik élvonalbeli szezonját kezdő Siófoknak. Nagy kérdés, mi lett volna, ha Rasmussen edző nem vezeti vissza – a rengeteg nehézség ellenére is – a klubot Európába a Magyar Kupa négyes döntőbe való részvétellel, vajon akkor is érkezett volna a norvég tréner, illetve a két kiváló kézilabdázó, a 32 éves, horvát válogatott Andrea Penezic és 28 éves, orosz válogatott Khmyrova Tatiana érkezését a Vardar Skopjétól? Az utóbbi két játékos szerződtetése is hivatalossá vált ugyanis időközben. – Hamarosan minden hosszabbító és érkező játékost be fogunk jelenteni – nyilatkozta Fodor János az SKC ügyvezetője, aki hozzátette: biztos benne, hogy az érkezésükkel szintet fognak lépni.