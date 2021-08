Vadászni kell az igazán „mentes” helyekre a tónál

Ételallergiásként vagy táplálék intoleranciában szenvedőként manapság nem sok lehetőségünk van, ha enni szeretnénk a Balaton-parton és ráadásul finomat.

Ezt ne hagyja ki! Saját pénzügyeiket sem intézik törvényesen a baloldali pártok

Több helyen – szinte az egész déli parton – vannak mentes termékeket kínáló vendéglátók. Balatonföldváron már van mentes lángosozó, de gluténmentes vendégként is étkezhetünk a városban, ugyanezt megtehetjük Balatonlellén és Fonyódon, Siófokon és Zamárdiban. S olyat is találhatunk, ahol az egyre gyakoribb vegán vendégek miatt tej- és tojásmentes fogásokat is kínálnak. Szintén Balatonlellén ehetünk tejmentes fagyit, gluténmentes tölcsérben. De csak egyetlen hely van a parton, ahol nem kell félnünk a keresztszennyeződéstől, hiszen csak mentes termékeket árulnak.

Néhány hónapja csábítja édes bűnbeesésre a különféle allergénekre érzékenyeket a Café Spirit Siófokon. Itt többek között olyan finomságokat is fogyaszthatnak a laktóz-, tej- vagy gluténérzékenyek, mint a Rákóczi túrós. – Az benne a legjobb, hogy az íze alig tér el a hagyományos változatétól – mondta lapunknak Mezei Szabolcs, tulajdonos. A süteményeket az innen alig 100 kilométerre lévő Paksról szállítja egy cég, amely kizárólag különböző mentes édességeket készít. – Egyre többen kérnek tőlünk tortákat születésnapra vagy más különleges alkalomra, ezeket is tudjuk teljesíteni már előrendeléssel.

Szabolcs és felesége, Barta Anita tulajdonképpen egy régi álmot váltottak valóra a kávézóval. – Anita édesanyja kiváló szakácsnő és számára nagyon fontos az egészségtudatos táplálkozás és ő szeretett volna régóta egy ilyen vendéglátóhelyet nyitni, mi pedig megvalósítottuk – mondta Mezei Szabolcs. Hozzátette: vannak vendégeik, akiknek nem egy, de többfajta allergiájuk van, számukra különösen nehéz olyan helyet találni, ahol sem egyik, sem másik allergén nem található meg az ételekben, italokban.

Az érzékenyek és vegánok sokféle desszert közül válogathatnak, így a már említett gusztusos Rákóczi túrós mellett, mentes zserbó és somlói pohárkrém és tejmentes csokitorta is szerepel a kínálatban. De mandulatejes latte is készül a kávézóban, s most már mindenmentes pékárukat és szendvicseket is kínálnak, a városban egyedüliként.

Egyre többen szenvednek az ételektől

Az allergiások illetve érzékenyek számára az allergénből egy kis mennyiség elég ahhoz, hogy reakciót váltson ki. Ezért fontos, hogy úgy készüljenek az ételek, hogy elkerüljék a szennyeződéseket.

Ráadásul előfordul, hogy keresztallergia alakul ki, ilyenkor nem egyfajta alapanyag, hanem egyszerre több is képes tüneteket okozni. Az egyik leggyakoribb keresztallergia a parlagfűre érzékenyeknél a görögdinnye, vagy a diófélékre allergiásoknál a búza, rozs, mák. Sőt a latexre allergiásoknál előfordulhat, hogy hasonlóan reagálnak a gesztenye, avokádó, illetve citrusfélék esetén is.

A különböző alapanyagokra érzékenyek száma az elmúlt évtizedekben nőtt. A szakemberek szerint ennek oka az is, hogy a 21-ik századra olyan gyors változásokon ment át az élelmiszeripar és annyi mesterséges terméket kaphatunk már, amelyekkel az emberi szervezet sok esetben nem tudta tartani a lépést.