Várat még magára a szuloki víkend

Lakat van a szuloki fürdő kapuján ezen a nyáron. A létesítmény is a koronavírus áldozata lett, ezért az önkormányzat most bérlőt keres.

Szulok Perzseli az augusztusi napsugár a szuloki fürdő üresen árválkodó medencéit. A fű lenyírva, a padok üresen, az öltözők is tátongva sóhajtoznak a kánikulában. Idén már nem nyit ki a nagy múltú szuloki fürdő.

A hatvanas évek óta működik strand Szulokban. A helyiek elmondása szerint annak idején volt hogy sorban álltak a turistákkal teli buszok, hogy bejussanak a létesítménybe. Az évtizedek során kétszer fordult elő, hogy nyáron nem nyitott ki. Egyszer 2007-től 2010-ig, amikor a vízforgató berendezések kiépítése és fejlesztése miatt kényszerszünetet kellett tartani. A másik pedig az idei bezárás. – A koronavírus miatt olyan szigorításokat vezettek be, amelyek érzékenyen érintették a falu költségvetését – mondta lapunknak Hengerics József, polgármester. Aki úgy vélte: mindenképpen fontos a falu lakosságát tájékoztatni, az önkormányzat tulajdonában lévő fürdő sorsáról.

A nehézségek ott kezdődtek, hogy öt alkalmazottnál kevesebbel nem lehet a fürdőt üzemeltetni, nekik is megfelelő szakmai végzettséggel kell rendelkezni. Így azonban megnőttek volna a bérköltségek, amelyeket korábban a közmunka enyhített. Az pedig tovább fokozta a helyzetet, hogy a medencében is csak adott létszámú vendég tartózkodhat.

Szulok 74,5 millió forintos költségvetéséből a gépjármű adó megvonása és az iparűzési adó befizetési könnyítés mínusz 6 millió forintot vitt el, sorolta a polgármester a nehézségeket. Ezért aztán módosítani kellett a költségvetést. A kötelezettségvállalásokat mindenképpen megvalósítani a település, tekintve, hogy aláírt szerződésekkel rendelkeznek. Ha ezektől mégis elállna a helyhatóság, akkor vissza kellene fizetni az elnyert összegeket, erre viszont nincs pénz Szulokon. – Ezért kénytelenek voltunk a működési költségeken faragni – mondta Hengerics József. – Mellőzünk minden olyan tevékenységet, amely magasabb kiadást igényel, mint amennyi bevételt hoz. Ennek érdekében marad el a falunapunk és ezért nem nyitott ki idén a fürdő sem.

A településvezető aláhúzta: lehetett volna érzelmi döntést hozni, de csak egy racionális döntés lehetett. Ez pedig a zárás volt.

– Úgy döntött az önkormányzat, hogy a fürdő üzemeltetésére tartós bérlőt keres – mondta a polgármester. – Nem tartom valószínűnek, hogy ebben a szezonban ez megoldódik. De keressük a megoldást. Ezzel együtt leszögezném, hogy ez az állapot nem végleges. Nagyon bízom benne, hogy a fürdő 2021-ben újra várja majd a fürdőzőket.

Érdeklődő van a nagy múltú fürdő üzemeltetésére, az viszont kérdés, hogy mikorra tudják nyélbe ütni az üzletet.

A bérbeadás már korábban is felmerült

A helyiek egy része szerint már rég bérbe kellett volna adni a nagy múltú fürdőt. Eddig azonban ez nem történt meg, a polgármester elmondása szerint, ezt szerették volna elkerülni. Az I-re a pontot végül a koronavírus tette fel. Hiszen mint mondta, már azt sem bírták volna, hogy öt alkalmazottat fizessen a fürdő. Tekintve, hogy havonta a kemping és a fürdő hozott nagyjából 600 ezer forintos bevételt a szezonban.

Falunap helyett sportnap

Ottjártunkkor is éppen azon szorgoskodtak a közfoglalkoztatásban résztvevők Szulokon, hogy minél nagyobb rendben legyen a teniszpálya és a focipálya. Augusztus első hétvégéjén ugyanis családi sportnapot tartanak a településen. Ezzel váltják ki a falunapot, mivel az túl magas költség lett volna. Így azonban a helyi közösségek vehetnek részt az eseményen. Ahol lesz teniszverseny, labdarúgás, horgászverseny, az óvodában gyerekprogram légvárral, de a helyi off roadosok is beindítják járgányaikat egy megmérettetésen. A korábbi 11 millió forintos falunapokkal szemben, így mindössze 100 ezer forintba kerül a program a falunak.