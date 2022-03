Krecic góljával indult a találkozó, amelyre a dabasi színekben játszó világklasszis Zlatko Horvat találata felet. A gyors gólváltást egy hosszabb szünet követte, nem bírt egymással a két csapat. A "csendet" a Csurgó csapata törte meg, és gyorsan el is húztak három góllal. Innen kiegyensúlyozottabb lett a játék képe, de a hazaiaknak nem sikerült átvenni a vezetést, és a félidő végére is megmaradt a találkozó elején kiharcolt előny.

Bár a második játékrész elején Horvatnak sikerült bevennie az egész találkozón kiválóan védő Tatai kapuját, Rotim találataival azonban továbbra is tartotta előnyét a Csurgó. Ezt követően a felzárkózás reményében Tomori Győző rövid időn belül kétszer is időt kért, mivel a vendégek tovább növelték az előnyüket. Az időkérés után kétszer is eredményes volt a Dabas, de ez sem zökkentette ki a vendég Csurgót. A találkozó végéig küzdött mindkét csapat, de a Csurgó győzelme nem forgott veszélyben.

- A jó erőkből álló Csurgó most megmutatta, hogy egyre jobban játszanak csapatként is, – értékelte a találkozót Tomori Győző a hazaiak vezetőedzője. Sok a hiányzó a csapatomban, ezért örülök, hogy több saját nevelésű játékosunkkal is szoros mérkőzést tudtunk játszani.

- Küzdelmes mérkőzésre készültünk, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű elhozni a bajnoki pontokat Dabasról,- mondta Baranyai Norbert a csurgóiak mestere. Nekünk minden mérkőzés kiemelten fontos a felzárkózás miatt, így nagyon örülök, hogy sikerült a két pontot megszerezni. A védekezésünk végig jól működött, és elöl a kritikus pillanatokban mindig volt valaki, aki vállára vette a csapatot és jó döntés hozott.

DABAS KC VSE–CSURGÓI KK 22–25 (10–13)

Dabas, 900 néző. V: Altmár, Horváth M.

DABAS: HOLLÓ 1 – HORVAT 6 (2), Ács T. 2, GARAJSZKI 2, Szöllősi Sz., TÖRÖK 5, Laurinyecz 3. Csere: Szikora (kapus), Váczi M. 1, Győrvári, Zatureczki, Horváth L., Katona 2, Kende. Edző: Tomori Győző

CSURGÓ: TATAI – Gebhardt 1, KRECIC 5, ROTIM 5, MLADEN KRSZMANCSICS 6 (4), Herceg 4, A. Kovacevic 1. Csere: Füstös Á. (kapus), Szeitl L. 1, BORSOS 1, Tóth Á. 1, Gábor M., Vasvári, Ács P., Kerkovits, Kozina. Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 18. p.: 4–7. 25. p.: 8–10. 35. p.: 11–15. 48. p.: 16–20. 56. p.: 20–23

Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4