– Nagy lépés a sportágunk számára, hogy egy ilyen rangos versenyt rendezhetünk a Balatonon – nyilatkozta Szalay Balázs, a Magyar Szörf Szövetség elnöke. – A raceboard bár nem olimpiai osztály, a szörfsportnak nagyon népszerű ága, és bár rendezési szempontból is nagy kihívás elé állít minket, de a Spartacus Vitorlás Egyletben kiváló partnerre találtunk. Ez azért is fontos, mert ha ez a mostani esemény jól sikerül, további nagy nemzetközi versenyekre is eséllyel pályázhatunk.

A rendező Spartacus Vitorlás Egylet az utóbbi években nagy rutinra tett szert a nemzetközi versenyekkel kapcsolatban: zajlott Földváron csillaghajó és Finn világbajnokság, repülő hollandi Európa- és világbajnokság. A kreuz, hátszél pálya még gyenge szélben is kiválóan alkalmas a raceboardra.

– Taktikázni kell majd a versenyzőknek hátszélben és a kreuz szakaszban egyaránt – nyilatkozta Utassy Loránd, a magyar szörf válogatott szövetségi kapitánya. – A viadal látványosnak ígérkezik, ez azért is fontos, mert bízunk benne, hogy ezáltal még több fiatal kap kedvet a sportághoz, főleg, hogy sikert, akár érmet is várunk: az indulók között van például Sánta Bence, aki a 2017-es Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzet, de az U23-as mezőnyben Morvai Bálinttól is dobogós helyezést várunk.

– Az olimpiai osztály mellett nem volt sok időm külön készülni a raceboardra, de edzésben vagyunk, és a formámra sem lehet panasz – mondta Sánta Bence. – Mindig nagyon jó érzés itthon versenyezni, a 2017-es Európa-bajnoki ezüstre jó szívvel emlékszem, bízom benne, hogy a földvári világbajnokságon is megcélozhatom a dobogót. Ismerjük a Balatont, ez jelenthet előnyt nekünk, magyaroknak, ugyanakkor látni kell, hogy a mezőny összes tagja rutinos versenyző, úgyhogy nagy csatákra van kilátás.

A raceboard világbajnokság május hétfőn a nyitóünnepséggel kezdődött, majd keddtől szombatig pedig napi három futamot terveznek a rendezők a magyar tengeren.

Fotó: Magyar Szörf Szövetség