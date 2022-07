Egyébként ilyenkor is élettel teli a desedai csónakház és környéke. A gyerekek unaloműző gyanánt a szomszédban strandröpiznek vagy fociznak, csinálnak nekik sorversenyeket, az egyébként hűs csónakházi tetőtérben pedig hatalmas pingpongcsaták dúlnak.

Forrás: Lang R.



– Már több mint két évtizede működik a nyári kajaktáborunk: még 2000 előtt volt az első – folytatta Faludy András. – Most egymás után hét tábort hirdettünk meg, ahol mintegy 15-20-an vesznek részt. Ők két csoportra osztva lapátolnak: vannak az abszolút kezdők – köztük olyanok is, akik a desedai táborban fogtak először evezőlapátot a kezükben – és vannak a haladók. Azok tartoznak ebbe a csoportba, akiknek már van némi tapasztalatuk, jártasságuk ebben a sportban, s nem ez az első táboruk; azaz amolyan visszajáró törzsvendégek.

A hét nem szokványosan kezdődik. Először is a tábor résztvevőinek – amolyan bemelegítés gyanánt – bele kell borulniuk a vízbe, vagyis meg kell mártózniuk benne.

Forrás: Lang R.

– Gondolom, ez nem mindenkinek tetszik – jegyzem meg.

– Akkor (be)segítünk nekik a fürdésben – mondja magától értetődően a táborvezető. – Amúgy kell ez: nincs olyan táborunk, ahol ne lennének látványos borulások. Egyébként 14 éven aluli gyermekeknek kötelező a mentőmellény viselése. A többiek csak akkor húzzák magukra, ha mondjuk éppen vihar van készülőfélben.

Csütörtökön délelőtt aztán – amikor ott jártunk náluk a Desedán – már kajakba ültek, s az idősebbek, tapasztaltabbak útmutatása alapján túrázni indultak. A délutánt aztán megint a parton töltötték: a kajakokat kötözték a csomagtartókra, mivel pénteken reggel versenyre utaznak.

Forrás: Lang R.

Egyébként ugyanúgy edzenek az igazolt versenyzők is. Csupán annyi az eltérés, hogy mire véget ér a tábor napi programja, ők akkor, délután öt óra után ülnek kajakba. Ilyen melegben teljesen felesleges és hiábavaló is edzeniük.

– Állítólag hétvégén Fadd-Domboriban is olyan lesz az idő, mint itt nálunk. Nem kell különösebb taktikát kiagyalni: egyszerűen csak be kell ülni a hajóba, aztán nyomni neki, ami csak belefér – mondta amolyan zárszóként Faludy András. Ennél ütősebb végszót aligha lehet találni.



Fotók: Lang R.