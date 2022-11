A papírformának megfelelően a remek formában lévő – a magyar bajnokságban, illetve Bajnokok Ligájában a Barcelonával párban hat forduló után egyedüliként veretlen – Telekom Veszprém magabiztos sikert aratott a boglári fiatalokkal szemben. Az első félidőben már kilenc gólnyi előnyre tettek szert, ám a második játékrész már szorosabbra sikerült somogyi szempontból, ezt "csak" kettővel bukták Delyék. Az elő félidőben Deményi Xavér hét, a másodikban Palasics nyolc védéssel zárt, megfogta Vailupau hetesét is. Az első félidei védekezés nem volt a legjobb így sem, hisz a bajnokságban egy félidő alatt huszonötöt még nem dobtak egy csapatnak sem. A nyitó játékrészben Krakovszki Bence volt a legjobb támadásban négy találattal, a fordulás után pedig a veszprémi nevelésű Dobi Bence hárommal. A találkozón, térdsérülését követő hosszú rehabilitáció után első alkalommal lépett pályára a Szegedről kölcsönbe érkező Bajus Brunó, aki huszonnégy percet töltött a pályán, meg kell említeni Kathi teljesítményét, aki első találatait szerezte az élvonalban, rögtön négyet, igaz nyolc lövésből.

K&H férfi kézilabda liga – 8. forduló

Telekom Veszprém – HSA NEKA 41–30 (25–16)

Veszprém, Veszprém Aréna, 1100 néző. Vezette: Bujdosó Máté, Horváth Viktor

Telekom Veszprém: Cupara 1 – Vailupau 10 (2), Yahia 7, Lukács P. 2, A. Nilsson 1, el-Dera 2, Elísson 3. Csere: Sipos A. 1, Ligetvári 1, Ilic Z. 5, Pechmalbec 3, Mahé, Strlek 5. Vezetőedző: Momir Ilic

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 2, Kathi 4, Dobi 3, Karai 2, Kovács T. 3, Bajus. Csere: Palasics (kapus), Dely 3, Krakovszki B. 4 (2), Papp T. 5, Sztraka 2, Tárnoki 1, Ács P. 1, Szilágyi B., Bodócs. Vezetőedző: Sótonyi László

Kiállítások: 2 perc (–), illetve 2 perc (2 perc)

Hétméteresek: 3/2 (1/1), illetve 3/2 (2/2)



Momir Ilic: – Örülök a győzelemnek, s annak, hogy továbbra is veretlenek vagyunk. A vendégek jól küzdöttek, jól kézilabdáztak, amit a saját játékosaimról nem mondhatok el, hiszen sok lövést rontottunk és sok technikai hibát is vétettünk. Néhány játékosom hozzáállásával sem vagyok elégedett, a veszprémi szinthez sokkal jobban kell teljesíteni.



Sótonyi László: – Számunkra mindig nagyon fontos a Telekom Veszprém és a Pick Szeged elleni mérkőzés, hiszen a játékosok előtt a példa, hogy hova juthatnak el. Jól kezdtük a szezont, azonban a lendületünk megtört, így a jövő hetet fel kell használnunk arra, hogy mentálisan és taktikailag is újra ütőképesek legyünk. Végig küzdöttünk és hajtottunk, megpróbáltuk a legjobbunkat mutatni, de nagyobb koncentrációra lenne szükség a teljes mérkőzésidő alatt.