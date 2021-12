A mezőny legeredményesebb játékosa 13 lövésből 11 góllal Klujber Katrin volt, akit a meccs legjobbjának is megválasztottak.

A magyarok csütörtökön 35-29-re legyőzték Szlovákiát, hétfőn 20.30-tól pedig Németország ellen zárják a csoportkört.

A jövő szerdán kezdődő középdöntőbe az első három helyezett jut tovább, és magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményeiket. A magyar együttes a középdöntőben a Koreai Köztársasággal és Dániával, illetve a Kongói DK-val vagy Tunéziával találkozik Granollersben, ahova két pontot már biztosan visz.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, E csoport:

Magyarország-Csehország 32-29 (17-15)

Llíria, v.: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák)

lövések/gólok: 49/32, illetve 45/29

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/3

kiállítások: 14, illetve 4 perc

Magyarország:

Szikora - Márton 3, Vámos 3, Bordás 3, Planéta, Háfra 3, Lukács 2, cserék: Klujber 11, Kácsor 4, Szabó L., Tóth E. 2, Kovács A., Fodor, Albek 1, Bíró, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A 18 fős magyar keretből ezúttal Szöllősi-Zácsik Szandra és Szemerey Zsófia maradt ki. A csapat annak tudatában kezdte a meccset, hogy amennyiben nem kap ki, biztosítja továbbjutását.

A két nappal korábbinál valamivel jobban működött a védekezés, ezért a 12. percben már négy gól volt a magyar előny. A csehek rendre ejtéssel próbálkoztak, eleinte sikerrel jártak, később azonban pontatlanná váltak. Az időkérésük után lövésekre váltottak, ezekkel csökkentették a különbséget, miközben a magyarok játéka támadásban némileg megakadt.

A cseh válogatott emberelőnyben egyenlített, közben Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időt kért, de amit eltervezett, nem bizonyult megvalósíthatónak, mert az első félidő hajrájában 1:45 percet kettős emberhátrányban töltött csapata. Két gólt így is sikerült dobni Vámos Petrának, majd egyet létszámegyenlőségnél is, ennek is köszönhetően a szünetben 17-15-re vezettek a magyarok.

Remek védekezéssel kezdték a második felvonást a csehek, de egyenlíteni nem tudtak, sőt a 39. percben ismét négygólos hátránynál kellett időt kérniük. A találkozó kétharmadánál Klujber Katrin már a kilencedik gólját lőtte, emellett hasznosan védekezett, többször is labdát szerzett. Egy 6-1-es sorozat végén 24-18 volt az állás, ebben az időszakban a magyarok védekezése nagyszerűen működött, Szikora Melinda pedig védésekkel segített. Golovin a végén már a cserejátékosoknak is lehetőséget adott, és bár az utolsó három gólt az ellenfél dobta, de a magyar siker nem forgott veszélyben.

A csehek legeredményesebb játékosa az Érd korábbi balszélsője, Marketa Jerábková lett 15 lövésből tíz góllal. Szikora Melinda kilenc védéssel zárt.

A két csapat 17. egymás elleni mérkőzésén egy cseh siker mellett a 16. magyar győzelem született.

"Nagyon nehéz hatvan perc volt, nagyon komoly tempóval. Mindkét csapat szinte megállás nélkül vezette a támadásait. A végjátékban kevesebbet hibáztunk, az ellenfelünk hibáit viszont sikerült kihasználni, ennek köszönhetjük a győzelmet" - értékelt Golovin Vlagyimir.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, csapata védekezése javult a szlovákok elleni meccs óta, bár a visszarendeződéssel még mindig vannak gondok. Hozzáfűzte, azt gondolta, 29 kapott góllal nem lehet még egyszer nyerni, mégis sikerült.

A középdöntőben a küzdelmek négy, egyenként hatcsapatos csoportban folytatódnak, innen az első két-két helyezett kerül majd a negyeddöntőbe. A csoportkörben a négyesek utolsó helyezettjei az Elnök Kupáért kiírt alsóházi rájátszásban folytatják szereplésüket.

Korábban:

Németország-Szlovákia 36-22 (17-12)

csütörtökön játszották:

Magyarország-Szlovákia 35-29 (16-16)

Németország-Csehország 31-21 (17-10)

Az állás: 1. Németország 4 pont (67-43), 2. Magyarország 4 (67-58), 3. Csehország 0 (50-63), 4. Szlovákia 0 (51-71)

Borítókép: Bordás Réka, a magyar (j2), valamint Kamila Kordovska (b), Marketa Jerabkova (b2) és Marketa Hurychova (j) a cseh válogatott játékosai a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság E csoportjának második fordulójában játszott mérkőzésen a llíriai sportcsarnokban 2021. december 4-én.