Sírhelyénél, a Szent István-bazilikában Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke felidézte, hogy Buzánszky olimpiai aranyérmes, majd a Nemzet Sportolója volt. Játszott az évszázad mérkőzésén, az 1954-es világbajnokság mind az öt találkozóján szerepet kapott, így a berni döntőben is. Kiemelte: számára a hazaszeretet és az emberi méltóság tisztelete erőforrás volt.

Közéléti személyiségként is kiváló teljesítményt nyújtott és olyan életművet hagyott maga után, amely példamutató a mai fiatalok számára

– fogalmazott Lomnici, aki megemlítette azt is, hogy a Magyar Gyermekmentő Alapítványon keresztül az anyaországi és a határon túl élő nehéz sorsú gyermekeket is segítette, az Emberi Méltóság Tanácsának alapítójaként a külhoni magyarság sorsát is a szívén viselte.

Lomnici felidézte, hogy Dorogon Buzánszky Jenőről nevezték el a városi stadiont és 1993-ban a település díszpolgárává választották. Beszélt arról is, hogy Puskás Ferenc halála után Buzánszky feladatának tekintette az Aranycsapat hagyományainak ápolását.

Már Öcsi bácsi temetése napján felvetette egy olyan méltó, nem profitorientált szervezet létrehozását, amely ápolja az Aranycsapat emlékét. 2014-ben a sajtó nyilvánosságára előtt kért fel erre, így az Aranycsapat Testület neki köszönheti a működését

– jelentette ki a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke.

Kitért arra is, hogy a legendás együttes egykori jobbhátvédje a Debreceni Egyetem utazó nagykövete lett, a szellemiségét megőrző Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa pedig 2021-ben elnyerte Az év szabadidősport-rendezvénye díjat, amelyet a múlt héten, az M4 Sport – Az Év sportolója gálán adtak át. Hozzáfűzte: a Debreceni Egyetem egészalakos szobor állításával tisztelgett „Jenő bácsi” életműve előtt.

Ifj. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat Testület tagja elsősorban édesapja társadalmi szerepvállalását emelte ki. Kiemelte, mivel nagyon szeretett Partiumba, Székelyföldre, a Felvidékre és Őrvidékre járni és sűrűn találkozott az ott élő magyarokkal, ezért azt tapasztalta, hogy az elszakított területeken még Puskás Ferencnél is nagyobb népszerűségnek örvendett. Emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy id. Buzánszky Jenő hosszú éveken át a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlásért felelős alelnöke volt. Ő kezdeményezte először, hogy már a legkisebb gyermekeknél figyeljenek oda a mozgáskultúra fejlesztésére, alapítója volt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak.

Borítóképünkön Buzánszky Jenő (1925–2015) Fotó: MTI/Soós Lajos