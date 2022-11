Papíron könnyű mérkőzés vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a sereghatjó, eddig csak hat pontot gyűjtő Zsámbéki SK otthonában lép pályára vasárnap délután 13 órakor.

– A Zsámbékból is ugyanúgy felkészültünk, mint az összes többi csapatból, esélyesebbnek mondhatjuk magunkat, de ez nem jelent semmit ebben a bajnokságban – mondta Horváth Balázs, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa. – Fegyelmezett és harcias jó játék kell a győzelemhez. Mindent meg fogunk tenni, hogy feljebb tudjunk lépni a tabellán.

A Rákóczinak sokkal jobban megy idegenben, hiszen míg hazai pályán az előző körben pontot hullajtott a Kelen ellen, addig az otthonától távol zsinórban három meccset is megnyert.

– Az idegenbeli siker kulcsa talán az, hogy nagyon egyben van a csapat, védekezésben és támadásban is – véli Horváth Balázs. – Sajnálom, hogy itthon a szurkolók nem láthattak azt a teljesítményt, amit idegenben tudunk nyújtani. A Kelen ellen szerettünk volna győzelemmel búcsúzni a szurkolóktól. Bosszankodtunk, hogy ez nem sikerült, de kézben tartottunk a mérkőzést, ellenfél térfelén folyt a labda, de a támadóharmadba az utolsó passzok, beadások nem voltak pontosak, ezen is szeretnénk javítani a következő mérkőzésre. Ez is ad egy plusz motivációt, hogy a hátralévő mérkőzéseket megnyerjük.

Az elmúlt hetekben nemcsak kiváló, érett játékával hívta fel magára a figyelmet Horváth Balázs, a Kaposvári Rákóczi FC mindössze 17 esztendős játékosa. A középpályás a Csornai SE és a Puskás Akadémia FC II. ellen is győzelmet érő gólt szerzett idegeben, míg a legutóbbi fordulóban harminc méterről vette be a Kelen SC kapuját a Cseri úti Sportcentrumban.

– Igen jó formában érzem magam – fogalmazott Horváth Balázs. – A Csorna ellen szerezett gólom nagy önbizalmat adott, szerencsére egyre többször érek oda a kapu elé. Nagyon örültem a Kelen elleni gólnak, hiszen szerettem volna hazai pályán is betalálni. Mikor átvettem a labdát, már eldöntöttem, hogy ezt elvállalom és jól is találtam el.

Az ifjú középpályásnak nem ismeretlen a kaposvári közeg, hiszen 2016-tól 2019-ig a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián pallérozódott, majd előbb Felcsútra, utána pedig Szombathelyre igazolt, ahol az Illés Akadémián együtt dolgozott Horváth Rudolffal, a Kaposvári Rákóczi FC jelenlegi vezetőedzőjével.

– Jó döntésnek érzem, hogy a Rákóczihoz igazoltam – tette hozzá Horváth Balázs. – A Bene Akadémián eltöltött éveim alatt megszerettem Kaposvárt. Örülök, hogy itt adódott lehetőség a felnőtt futballba lépésre. Érzem, sokat fejlődök napról-napra, meccsről-meccsre, amihez a csapattársak is elengedhetetlenek, sok tanácsot kapok a rutinosabb játékosoktól és a mestertől is.

Horváth Balázs kora ellenére alapembernek számít a Rákóczinál, játékát látva pedig ez nem kizárólag a fiatalszabálynak köszönhető. A középpályás egy kivételével az összes bajnoki mérkőzésen lehetőséget kapott, s az egyik legtöbb játékperccel rendelkezik. Minden bizonnyal az NB III. Nyugati csoportjának 19. fordulójában is a kezdő tizenegyben kap lehetőséget a szakmai stábtól Horváth Balázs.