A kimutatás szerint négy évvel ezelőtt átlagosan 214 fontba (100 ezer forint) került egy vb-meccsre szóló jegy, ez az összeg most 286 font (134 500 forint). A Keller Sports által készített tanulmány alapján a vb-döntőre átlagban 684 fontért (322 ezer forint) lehet belépőt váltani, ami 59 százalékos növekedés a 2018-as fináléhoz képest. A kimutatás készítője megállapította, hogy a katari jegyárak az elmúlt 20 év legdrágábbjai, a nemzetközi szövetség (FIFA) pedig egyelőre nem reagált az ezzel kapcsolatos sajtómegkeresésre.

"A katari vb már egyébként is a világbajnokságok legdrágábbjaként van számon tartva, miután a hat új stadion felépítése, valamint a két meglévő aréna felújítása állítólag hárommilliárd dollárba került. Ennél is többet költöttek azonban a dohai infrastruktúra fejlesztésére, beleértve a közösségi közlekedés útvonalainak kibővítését, valamint a nemzetközi repülőtér rekonstrukcióját" - írták a tanulmány készítői.

A FIFA korábban azt közölte, hogy előzetesen már csaknem hárommillió jegy talált gazdára a december 18-ig tartó vb-re.

Az eddigi tanulmányok szerint az utóbbi 20 évben a 2006-os németországi vb volt a leginkább megfizethető, ott ugyanis átlagosan 100 fontért (47 ezer forint) lehetett jegyhez jutni, a berlini Olimpiai Stadionban rendezett döntőre pedig átlagban 221 fontba (104 ezer forint) került egy belépő.

