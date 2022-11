22. Labdarúgó VB Álmodni sem lehet volna annál szebbet, mint ahogy kezdődött a most 68 éves Burcsa Győző labdarúgó-karrierje; 1975 augusztus utolsó előtti napján az ő két góljával győzte le az újonc Rákóczi a jó erőket felvonultató Vasast. Ebben a szezonban kerek 30 mérkőzést játszott zöld-fehérben, s 11 gólt vágott. 1976-ban igazolt a Videotonhoz (177 mérkőzés/67 gól), majd 1981-ben Győrbe került, ahol három szezont húzott le (74 mérkőzés/32 gól). 1982-ben és 1983-ban bajnoki címet ünnepelhetett, egy évvel később ezüstérmes volt. Ezután visszatért a Vidihez, amellyel 1985-ben az UEFA Kupában ezüstérmet szerzett úgy, hogy mind a 12 találkozón játszott. 1979 és 1986 között 15-ször ölthette magára a válogatott címeres mezét. Ezután fél évtizeden át Franciaországban profiskodott, majd a Videoton, aztán a Nyíregyháza, végül pedig a MATÁV-Sopron csapatát irányította edzőként.

– Az első kör leginkább Argentína és Németország váratlan veresége miatt marad emlékezetes. A kezdeti kudarc után azonban mindkét válogatott – pláne a németek – összekapják magukat és gyorsan rendezik a soraikat – mondta az egykori 15-szörös válogatott, most 68 éves Burcsa Győző. – Egyébként a katari világbajnokság külön színfoltját jelentette, hogy az első körben a fejlődő országok – így Tunézia, Marokkó, de Ghánát is ide lehet sorolni – milyen jól szerepeltek, a tegnapi második forduló nyitómeccsén pedig Irán brillírozott Wales ellen.

S hogy ki nyeri a 22. katari labdarúgó-világbajnokságot?

– Szerintem európai siker szület majd: az angolok, a címvédő kétszeres világbajnok franciák és a spanyolok is jó eséllyel pályáznak az első három közé – mondta Burcsa Győző. – Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hatodik világbajnoki elsőségükre hajtó brazilok meddig jutnak el.