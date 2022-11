A következő egy hónap során a katari labdarúgó-világbajnokság tartja majd lázban nemcsak a sportrajongókat, hanem a szélesebb közvéleményt is. A már a kezdetektől számos botránnyal kísért tornát becslések szerint ötmilliárd ember követi majd figyelemmel, a pályákon kívül a piacokon is lehetnek nyertesei a rendezvénynek.

A kiemelt figyelem és a fogadási kedv megdobhatja a szerencsejáték-szervező cégek forgalmát, amelyek közül többet a tőzsdén is jegyeznek, így a meccseredmény mellett ezek részványárfolyamára is fogadhatnak a befektetők. Az amerikai cégek közül a DraftKings vagy a FanDuel lehet befutó, de a Roundhill Investment szakértői szerint európai társaiknak – Entain, 888 Holdings, Kindred Group – is teremhet babér.

A másik nagy nyertes a söripar lehet, azzal együtt is, hogy a szervezők az utolsó pillanatban alkoholtilalmat rendeltek el a stadionokban és azok környékén. Ha a helyszínen nem is, világszerte azért valószínűleg így is felpörög majd a sörfogyasztás. A Bank of America tippje ebben a szektorban a brazil Ambev, amely jellemzően a sörértékesítés felfutását tapasztalja világbajnokságok alatt. Az Evercore elemzőinél az előbbi anyacége, az Anheuser-Busch InBev a favorit. A világ legnagyobb sörgyártójának ugyan nem jött jól a katari sörtilalom, ám ezek az eladások csak egy kis részét képezik a világbajnokság ideje alatt világszerte megtermelt nyereségnek.

A Wells Fargo úgy véli, a világbajnokság rendhagyó időzítése kapóra jön az Electronic Artsnak, amely hagyományosan az ünnepi szezonra időzíti a FIFA videójáték-sorozat legújabb darabjának megjelenését.

A bankház meglátása szerint tágabb értelemben a világbajnokság egyik egyértelmű nyertese maga a házigazda Katar lehet. A sportesemény lehetőséget ad az arab államnak, hogy globálisan növelje státuszát, és hogy az apró méretű ország a jövőben nagyobb befolyást gyakorolhasson a gazdasági színtéren.

Így közvetve a Katarral szorosabb üzleti kapcsolatokat ápoló nyugati cégek részvényei is profitálhatnak. A JetBlue fapados légitársaság mellett főként az olaj- és gázipari cégek rendelkeznek nagyobb érdekeltséggel az országban, köztük a ConcoPhillips, az ExxonMobil és a TotalEnergies.

Fotó: Shutterstock

Végül a helyi vállalatok, ezen keresztül pedig a katari tőzsde is sokat profitálhat az eseményből. Az energiapiaci széljárás most egyébként is kedvező az ország számára, a magas olaj- és gázárak mellett pedig

idén már több mint négymilliárd dollár külföldi működő tőke érkezett az alig hárommilliós népességű államba,

amely az elmúlt évtizedben mintegy 300 milliárd dollárt fordított a világesemény megrendezésére, jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtva.

Mindezek a tényezők továbbra is lendületben tarthatják a QSE indexet Saugata Sarkar, a QNB Financial Services kutatási vezetője szerint. A katari tőzsde vezető indexe idén 7 és fél százalékos emelkedést tudhat maga mögött, a rendkívül volatilis piaci környezetben kifejezetten felülteljesítve a legtöbb globális és nyugati részvényindexet.

Mindezek mellett a történelem is a házigazda oldalán áll, legalábbis a tőzsdei eredmények alapján. A FIFA-világbajnokság házigazdáinak részvénypiacai ugyanis jellemzően felülteljesítők, nemcsak a torna évében, hanem az azt követő esztendőben is.

A legutóbbi hét világbajnokságot rendező ország MSCI országindexe átlagosan közel 22 százalékot ralizott a vb évében, és további 13,4 százalékot menetelt az azt követő év során, miközben a globális részvénypiacot leképező MSCI World Index csupán 4,3, illetve 9,5 százalékot erősödött átlagban ez idő alatt.

iShares MSCI Qatar ETF árfolyama (dollár)