A Rákóczi Stadionban történő munkálatok miatt visszatért a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Cseri úti sportcentrumába a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek legutóbb a 2016/2017-es évadban futballoztak a Cseri úton. Azt a szezont végül a harmadik helyen zárták, azonban akkor ez csalódást keltett, de ebben az évadban nagy valószínűséggel már elégedettek lennének a bronzéremmel a kaposváriak. Ettől még távol állnak, hiszen a vasárnapi, III. kerületi TVE elleni összecsapásnak a hetedik helyről vágtak neki Horváth Rudolf tanítványai, akik a csoport egyik legjobb, legerősebb keretével rendelkező óbudaiakkal próbálták felvenni a versenyt. Ez az állítás még úgy is igaz, hogy az öt sárga lapos eltiltása miatt nem tudott nevelőegyesülete ellen pályára lépni Kozics Barnabás, a rutinos, komoly NB I.-es múlttal bíró Fejes András pedig sérülés miatt hagyta ki a Rákóczi elleni bajnokit. A kaposváriak kezdőcsapata három helyen változott a Csorna ellenihez képest: a sárga lapos eltiltását töltő Mayer Milán, illetve Pintér Máté és Kálmán Szilárd került ki a tizenegyből, helyettük pedig Kocsis Barnabás, Pintér Norbert és Borbély Ákos kapott lehetőséget.

Fotós: Lang R.

A mérkőzés remek, a harmadosztályban ritkán látott iramban kezdődött, mindkét csapat támadólag lépett fel, így az első ígéretes lehetőségre sem kellett sokat várni: a kilencedik percben egy eladott labda után Borbély Ákos tizenhat méterről vette célba a jobb alsót, de Kemenes Botond leért a lövésre. A III. kerületiek bár a félidő derekáig nem találtak célt, de Opavszky Balázs, majd Schuszter Ronald próbálkozásai is csak kevéssel kerülték el Mikler Dániel kapuját. A huszonhatodik percben viszont már megdolgoztatták a vendégek a Rákóczi kapusát: Barczi Dávid egy jó csellel a bal szélről tört be a tizenhatoson belülre, lövését Mikler Dániel magabiztosan ölelte magához. Nyolc perccel később viszont szerencséje is volt a hazaiaknak, hiszen Hegedüs Levente csak centikkel tekert a jobb felső fölé húsz méterről, akárcsak a 38. percben Vankó Imre. A helyzetekből is érződött, hogy a vendégek némileg átvették az irányítást a játékrész hajrájára, majd egy szerencsés góllal a vezetést is megszerezték: egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a kaposváriak, a labda Barczi Dávid elé került, aki jobbról, tizenhárom méterről lőtt, a játékszer pedig Mikler Dánielről került a hálóba.

Fotós: Lang R.

A fordulást követően maradt a kiegyenlített mezőnyjáték, de újra a vendégek tudtak veszélyeztetni, az 54. percben Schuszter Ronald vette célba a jobb felsőt húsz méterről, Mikler Dániel védte a lövést, majd tíz perc múlva Vankó Imre szabadrúgása zúgott el a bal felső mellett. A hajrához érve kezdte magához ragadni a kezdeményezést a Rákóczi. A hazaiak részéről előbb Szederkényi Ádám került helyzetbe, de a jobb alsóba tartó gyenge lövését Kemenes Botond védett, majd Kálmán Szilárd szabadrúgása zúgott el a jobb kapufa mellett. Az utolsó percekbe lépve a vendégek lezárhatták volna a meccset, azonban Elek Bence fölé fejelt egy szöglet után, míg Hegedüs Levente gyengén fejelte meg a labdát egy oldalszabadrúgást követően. A kaposváriak pontszerzése emiatt végig ott lógott a levegőben, de sorozatban a második hazai meccsükön maradtak gólképtelenek, így újabb vereséget könyvelhettek el.