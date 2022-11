A 11-szeres válogatott, Lengyeltótiban született Rajczi Péter kerek egy évtizedet (kisebb kihagyásokkal) töltött újpesti színekben. Összesen 181 NB I.-es mérkőzésen szerepelt a lilákkal, s 81 alkalommal vette be az éppen soros ellenfél kapuját. A 2006-os évjárat minden bizonnyal örökké emlékezetes marad számára: ekkor lett ugyanis a magyar élvonal gólkirálya, s megválasztották az év labdarúgójának. 1997 és 2003 között volt a Rákóczi FC játékosa. Előbb 2014-ben (egy szezonra), majd három évvel később (két idény erejéig) visszatért Kaposvárra. Megfordult Kecskeméten, Mezőkövesden és Kisvárdán is. Jelenleg a III. Kerületi TVE csapatának a tagja.

– Hogy őszinte legyek, némileg meglepett a nyitómeccsen Ecuador magabiztos győzelme. Azt tudtam, hogy Ecuadornak jó csapata van, de azért ennél mindenképpen többet vártam a házigazda katariaktól – kezdte az egykori 11-szeres válogatott, most 41 éves Rajczi Péter, aki Angliában (Barnsley FC) és Olaszországban (Pisa) is játszott. – A keddi folytatásban az angoloknak nem volt nehéz dolguk Irán ellen, s a hollandok is legyőzték Szenegált, bár ezt a meccset én inkább döntetlenre vettem volna. A 20 órakor kezdődő(tt) Wales–Amerikai Egyesült Államok-derbi szerintem erősen ikszgyanús.

S hogy melyik nemzeti válogatott Rajczi Péter nagy kedvence. – Az argentinoknak szurkolok, legszívesebben őket látnám a dobogó legtetején – folytatta. – A hatodik világbajnoki címükért hajtó brazilok is nagy favoritnak számítanak: apró szépséghiba, hogy ha továbbjutnak, akkor az elődöntőben az argentinokkal találkoznak. Nem írhatjuk le a világbajnoki címvédő franciákat, mint ahogy a németeket sem, de szerintem komolyan számolni kell az angolokkal, és érdemes odafigyelni a spanyolokra is. Mindig akad egy-egy olyan kis csapat, amely nagy meglepetést tud okozni: az idei labdarúgó-világbajnokság sem lesz kivétel.

„A” csoport:

Hollandia–Szenegál

2–0 (0–0)

Doha, al-Tumama Stadion, 38 ezer néző. Vezette: Sampaio (brazil).

Gólszerzők: Gapko (a 84. percben), Klaassen (a 90 + 9. percben).



A keddi program:

„C” csoport: Argentína–Szaúd-Arábia 11 órakor (Loszaíl, Lusail Iconis Stadion); Lengyelország–Mexikó 17 órakor (Doha, 974 Stadion).

„F” csoport: Dánia–Tunézia 14 órakor (al-Rajján, Education City Stadion); Franciaország–Ausztrália 20 órakor (al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion)