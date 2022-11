A dabasi gárda három mérkőzéses győzelmi sorozat után vágott neki a rangadónak. Gábor Marcell góljával indult a mérkőzés, amire gyorsan jött a válasz a Dabasiaktól, de innen Krecic és Krszmancsics vezérletével beindult a csurgói henger, és Holló is remekelt a kapuban. Nem is váratott magára sokáig Tomori Győző időkérése, amit rövid időn belül egy újabb követett. Ennek eredményeként elkezdett zárkózni a hazai gárda. Nagy Tibor jól szállt be a mérkőzésbe és ez kiváló védekezéssel meg is hozta az eredményt, hiszen sikerült öt gólra csökkenteni a különbséget a félidő végére.

A második játékrészben kiegyenlítettebb lett a játék képe. Felváltva estek a gólok és a Dabas 3 gólra is megközelítette a vendégeket. Azonban megrázta magát a Csurgó. A csapatból mindenki kivette a részét a gólgyártásból, így egy percig sem forgott veszélyben a csurgói siker és megérdemelten került Somogyországba a két bajnoki pont.

Tomori Győző: – Sajnos nem kezdtük jól a találkozót, így már mérkőzés első húsz perce megpecsételte a sorsunkat. Arra készültünk, hogy fegyelmezett, türelmes támadójátékkal sikerül a bravúr, de nem tudtuk megvalósítani.

Baranyai Norbert: – A mai találkozóra nagyon motivált csapattal érkeztünk, hiszen a múlt heti vereség nagyon szerettünk volna győzni. Örülök, hogy mindenki, aki pályára lépett, hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez.

DABAS KC–CSURGÓI KK 22–29 Dabas, OBO Aréna, 600 néző. V: Bíró Á., Kiss O. DABAS: Pallag – Horvat 3, Fekete B., Garajszki, Koller 3, Szöllősi Sz. 1, Tarabochia 3 (1). Csere: NAGY T. (kapus), Bálint B. 3, Bognár N. 1, Gáspár K., Talabér, Katona, Hutvágner, Ács T. 3, Zdolik 5. Edző: Tomori Győző. CSURGÓ: HOLLÓ – Tóth Á. 1, Rotim, KRSZMANCSICS 8 (4), Gábor M. 2, Spruk 1. Csere: Füstös Á. (kapus), Szeitl L. 2, Bazsó, KRECIC 10, Herceg, Skol 1, Borsos 2, Vasvári, Gebhardt, Markez 2. Edző: Baranyai Norbert Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 13. p.: 3–10. 22. p.: 6–15. 35. p.: 13–19. 44. p.: 17–21. 56. p.: 20–27. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/1, ill. 4/4