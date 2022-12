Szombat délelőtt mindenütt mosolygós, jókedélyű arcokat lehetett látni a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában, amely ezúttal az 1.MCM-Diamant Úszóverseny ötödik fordulójának adott otthont. Az utolsó körben közel 150 versenyző ugrott medencébe, akik 24 számban mérhették össze felkészültségüket az év végéhez közeledve.

Fotós: Lang R.

– Ez az idei utolsó versenyünk, de jövőre mindenképp szeretnénk folytani és hagyománnyá tenni ezt a sorozatot – hangsúlyozta Kovács Zsófia, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. – Mivel nagyon közel van az utánpótlás számára kiírt rövidpályás országos bajnokság, így akik erre készülnek nem álltak rajthoz, de így is közel 150 úszó versenyzett utolsó fordulóban. Számukra egy nagyszerű lehetőség adódott arra, hogy dobogóra álljanak, gyakoroljanak és mindemellett élvezzék az úszást. A negyedik körben rövid pályával vártuk a versenyzőket, hogy tudjanak készülni az országos bajnokságra, akkor kijöttek azok a dolgok a fiataloknál, amiken javítani kell. Ez egy nagyszerű tanulás volt számukra, így a jövőben is gondolkodunk azon, hogy több rövidpályás versenyt rendezünk. Ezúttal viszont ötven méteres medencében rendeztük meg az utolsó fordulót, azzal a céllal, hogy azok is érmet, oklevelet szerezzenek, akik nem jutottak ki az országos bajnokságra. A gyakorlás és az élményszerzés volt a célunk a rendezéssel, amely során odafigyeltünk az edzők kéréseire, igényeire, így ezek alapján állítottuk össze a távokat és a versenyszámokat.

Fotós: Lang R.

A szervezők ezúttal is mindenre kellő odafigyelést fordítottak, így ismét egy nagyszerű, jól szervezett versenyen mérhették össze felkészültségüket a régió sportolói.

– Hat számban úsztam: ötven és száz pillangón, kétszáz és négyszáz gyorson, ötven háton, illetve ötven mellen – mondta Lengyeltóti Bence, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE uszonyos- és búvárúszója. – Számomra ez egy edzés és talán az idei év utolsó versenyen volt, melyen arra helyeződött a hangsúly, hogy ússzak egy jót. A kemény felkészülés januártól indul majd. Márciusban lesz az első nagyobb verseny, melyen a felszíni számokat erőltetjük, s ekkor derül majd ki, hogy az Európa-bajnokságon be tudok-e kerülni a váltóba. Ha nem, akkor maradok az uszonyos gyorsnál, melyben szeretnék olyan időket úszni, melyek megijesztik az ellenfeleimet.

Fotós: Lang R.

A Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE versenyzői nemrég a dunaújvárosi uszonyos- és búvárúszó országos bajnokságon tették le névjegyüket, amely Lengyeltóti Bencének is jól sikerült.

– Sem az dunaújvárosi uszoda, sem a város nem a kedvencem, ráadásul egy betegség után, vágtam neki az országos bajnokságnak, emiatt nem voltak nagyok az elvárásaim magammal szemben – tette hozzá az 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolója. – Ehhez képest a felszíni számokban egyéni csúcsokat úsztam, gyorson pedig két bajnoki címet szereztem, így összességben egész jól sikerült a verseny.

Fotós: Lang R.

Az 1.MCM-Diamant Úszóverseny ötödik fordulójának somogyi dobogósai

200 m vegyesúszás. Férfi B korcsoport: 2. Slemmer Robin (KASI). D: 2. Begovácz Dániel (Adorján), 3. Rudolf Dániel Sándor (KASI). E: 3. Károly Keve (KASI). W2: 1. Begovácz Péter (Adorján). Női E: 2. Erdélyi Emília (KASI). W2: 1. Nagy Csenge (KASI).

50 m gyors. Férfi F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Lipák Benedek (Adorján). H: 1. Dékány Zalán (Adorján). Női H: 2. Dékány Elza (Adorján), 3. Nagy Bonita (Adorján).

50 m pillangó. Férfi W1: 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). C: 3. Németh Benedek (Adorján). D: 1. Varga Bence (Adorján). W7: 2. Antalicz Anna (Anna). Női B: 1. Kovencz Odett (Adorján), 3. Tajti Sára Kata (Adorján).

200 m hát. Női C: 1. Hargitai Lola Jázmin (Adorján).

50 m hát. Férfi W3: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján). F: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). G: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján). H: 1. Dékány Zalán (Adorján). Női G: 3. Vörös Maya Victoria (Adorján). H: 2. Dékány Elza (Adorján), 3. Nagy Bonita (Adorján).

200 m mell. Férfi C: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Csapó Levente (Adorján). D: 2. Antalicz Kristóf (Adorján). Női B: 1. Kovencz Odett (Adorján), 2. Antalicz Anna (Adorján).

50 m pillangó. Férfi W4: 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Antalicz Botond (Adorján). Női W4: 2. Antalicz Anna (Adorján). E: 2. Mihalics Hanna (Adorján).

400 m gyors. Férfi W1: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján), 2. Kovencz Áron (Adorján). B: 2. Horváth Barnabás (Adorján). D: 3. Varga Bence (Adorján). Női B: 1. Antalicz Anna (Adorján). W7: 2. Konecsni Lilla (Adorján).

200 m gyors. Férfi W4: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján). Női W4: 3. Hargitai Lola Jázmin (Adorján). E: 2. Kiss Virág Luca (Adorján).

50 m mell. Férfi W3: 3. Lengyeltóti Bence (Adorján). F: 2. Lipák Benedek (Adorján). W6: 1. Dékány Zalán (Adorján).

100 m mell. Férfi C: 2. Csapó Levente (Adorján), 3. Friss Bálint (Adorján). D: 1. Varga Bence (Adorján), 3. Antalicz Kristóf (Adorján). W2: 1. Antalicz Botond (Adorján). Női B: 1. Kovencz Odett (Adorján).

100 m hát. Férfi F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Begovácz Péter (Adorján). G: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján). Női B: 2. Tajti Sára Kata (Adorján). C: 1. Hargitai Lola Jázmin (Adorján). D: 2. Szabó Szófia Zolna (Adorján). E: 1. Konecsni Lilla (Adorján), 3. Mihalics Hanna (Adorján). F: 3. Tiszperger Szilvia (Adorján). G: 1. Vörös Maya Victoria (Adorján).