Mindét csapat koncentrációjával akadtak gondok, a statisztika szerint harminchárom eladott labda, technikai hiba színesítette a találkozót, melyen négy hetest is rontottak a csapatok. A házigazdák kikaptak ugyan, de öröm az ürömben, hogy októbert tizenötödike, a csabaiak ellen hazai győztes bajnoki után végre újra húsz gól felett dobtak. Uhrin Lili volt a legeredményesebb hattal, igaz kilenc lövésből, ráadásul ebből öt az első félidőben esett, a másodikban már nem tudott "vezér" lenni. Varga Emília és Szabó Anna is néggyel zártak, utóbbinak nem volt rontott lövése, a második félidőben csapata legeredményesebb játékosa volt három találattal.

Az első félidőben remekül tartotta magát a NEKA, mely hárommal is vezetett (7-4), Wéninger hét védéssel zárta ezt a játékrészt, ehhez jött a debreceniektől hét eladott labda, három technikai hiba, így rájuk nézve volt hízelgő a félidei iksz. A két pont végül a találkozó utolsó harmadban dőlt el, a balatoniak negyvenedik percben még döntetlenre álltak a legutóbbi bronzérmes ellen (17-17), ám az utolsó húsz percben sok hibát vétettek; volt kapufára dobott hetesük, hat technikai hibájuk, három eladott labdájuk és ehhez jött még két Gabriel védés is. Az utolsó húsz percben ennek is köszönhetően hat találat jött össze nekik a debreceni kilenccel szemben, melyből Füzi-Tóvizi hármat vállalt oroszlánrészt vállalva a sikerből.

MESTERMÉRLEG

Bohus Beáta: – A védekezésünk extra volt, a nyitott és a hatosfal is jól működött. A támadójátékunkban most is voltak elakadások, de összességében elégedett vagyok, leginkább a küzdeni tudással.

Szilágyi Zoltán: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de a jelenlegi helyzetünkben ebben semmi meglepő nem volt. Nem játszottunk jól, voltak problémáink, amiket fordulóról fordulóra cipelünk magunkkal. Örülök annak, hogy csapatként teljesítettünk, és sikeresen átlendültünk a holtpontokon.