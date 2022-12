Váratlanul nehéz decembert élnek meg Debrecenben, az alsóházi MTK Budapest otthonában Vámos Petra a dudaszó pillanatában mentette meg a két pontot (28–29), Siófokon pedig kilencgólos előnyről kaptak ki kettővel huszonnyolc perc alatt (28–26), legutóbb hétvégén, saját közönségük előtt nyolcgólos előnyt adtak le, ám eggyel letudták győzni a Praktiker–Vácot (34–33). Maguknak teszik nehézzé a dolgukat a viszonylag sok kapott góllal, a váciaktól beszedett harminchárom a szezoncsúcs, ilyen gyengén még nem védekeztek. –Hornyák Dóra kiválása után keressük azt a szerkezetet védekezésben, amely működik, hiszen nem szoktunk ilyen sok gólt kapni – adott magyarázatot a történetekre Szilágyi Zoltán, a hajdúságiak trénere, aki remélhetőleg a NEKA ellen még nem találja meg azt a működő szerkezetet, akinek játékosa Siófokon sérült meg, a találkozó első percében.

Mondhatnánk tehát, hogy nagy esély kínálkozik a fiatal akadémisták előtt, a tíz forduló alatt idegenben már Budaörsön és Siófokon is elbukó piros–fehérek ellen, ám Bohus Beáta tanítványainak van gondja bőven, az egész mezőny leggyengébb támadójátéka az övék, a meccsenkénti átlag 22,25 találattal, a másik újonc Békéscsabáé például 24. Nem így indult pedig a szezon, az első öt bajnokin – Érd, Siófok KC, Praktiker–Vác, EUbility Group-Békéscsabai ENKSE, Győri Audi ETO KC – még 25,8 volt ez a szám, majd valami nagyon megváltozott a téli szünetben, melyben játszottak egy edzőmeccset Angolával és annak is dobtak harminchármat.

A szünet utáni eddigi négy tétmérkőzésük egyikén sem érték el a húszat; a Moyra–Budaörs Handball elleni Magyar Kupa–meccsen hétgólos első félidő után tizenkilenc jött össze (19–20), a Fradi elleni bajnokin egy tizenhét és fél perces gólcsend után tizenhat (16–31), Rácalmáson, a Dunaújvárosi KKA-val szemben tizennyolc, ami viszont pontot ért (18–18), legutóbb, öt napja, Kisvárdán hatgólos második félidővel tizenöt (23–15). Ezzel a támadójátékkal esélytelenek a DVSC SCHAEFFLER ellen, mely ebben a szezonban mindig összehozott legalább huszonkét találatot, Budaörsön huszonhárommal buktak el.

A támadójáték hanyatlását mutatja, hogy a bogáriak harmincegyig jutó házi gólkirálynője, Uhrin Lili ebből huszonkilencet még az első öt bajnokin, a téli szünet előtt ért el. Ezt követően már csak egyetlen akciógólt jegyez, igaz, a játékperceinek a száma sem túl magas. A Győrnek dobott nyolca után az ellenfél trénere, Ambros Martín nem fukarkodott a dicsérettel, szerinte kemény munkával lehetősége lesz a magas szinten játszani, akár Győrben is, a kapu nyitva áll előtte! Remélhetőleg igaza lesz, annak ellenére is, hogy most valami nem is működik... A listán Uhrint követő Szabó Anna és Varga Emília is elvesztették a fonalat támadásban; Szabó huszonöt találatából húsz jött az első öt fordulóban, öt az utóbbi háromban, Varga esetében huszonháromból öt az arány!

A kisvárdai nyolcgólos vereség után Bohus Báta arról beszélt, hogy át kell gondolni a hogyan továbbot, hogy mit változtassanak, mert ez így biztosan nem mehet tovább. A Debrecen ellen kiderül, hogy mennyire sikerült átgondolni, illetve néhány nap alatt ebből mire futotta... – Elkezdtünk készülni, nem sok időnk maradt erre Kisvárda után. A Debrecen kemény, erős csapat, ezért is van a táblázat elején, szeretném, ha most már önmagunkat adnánk, kevesebb technikai hibával, kemény védekezéssel és jó kapusteljesítménnyel – mondta Németh Kata, a NEKA kapusa, aki térdműtétjét követően nyolc hónap kihagyás után tért vissza a Kisvárdán.