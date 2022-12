A nyitó játszmában eleinte még próbált tapadni ellenfelére a Fino-Kaposvár, aztán egyre nagyobb lett a kecskemétiek előnye. Bár kétszer is időt kért a somogyiak mestere – szerintem túl későn... –, de Argilagost képtelenség volt tartani. A második szett elején még a kaposváriak vezettek, aztán a házigazdák átvették a mérkőzés irányítását. Argilagos továbbra is ellenállhatatlan volt, így még az is belefért a kecskemétiek játékába, hogy 11 pontot ajándékozzanak a Finónak, amiből hét nyitásrontás volt. A harmadik játékrészben viszont szerepet cseréltek a küzdő felek: most a Fino-Kaposvár diktálta a tempót, s kozmetikázni tudott az eredményen. A negyedik, utolsó felvonás újra csak a hazaiaké volt, akik így 88 percnyi játék után könyvelhették el a három pontot.

A találkozó hőse egyérteműen a kecskemétiek légiósa, Argilagos Sogo Yusnaikel volt, aki két pont híján negyvenet termelt. A Fino-Kaposvár legponterőseb játékosa a harmadik szett elején beállt Kalmár Ákos volt, aki a meccs végére 17 pontig jutott. Vajon minek kell még történnie ahhoz, hogy kezdőként léphessen pályára...?

Kecskeméti RC–Fino-Kaposvár 3–1 (18, 19, –22, 22)

Kecskemét, Meszi István Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Tillmann, Adler.

Kecskeméti RC: Keen (8), Fundora (13), Boldizsár P. (8), Argilagos (38), Farkas P. (2), Baserio (10). Csere: Gebhardt Á. (liberó), Bogdán B. (–). Vezetőedző: Nagy József. Edző: Deák Márk.

Fino-Kaposvár: Manchev (3), Hubicska (2), Iván B. (5), Quevedo (13), Bögöly (4), Lescay (4). Csere: Bozóki (liberó), Kalmár Á. (17), Tóth G. (4), Donisthorpe (–). Vezetőedző: Szloboda Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–3, 10–8, 15–10, 20–14, 25–18 (20 perc).

2. játszma: 4–5, 10–8, 15–10, 20–15, 25–19 (21 perc).

3. játszma: 0–3, 3–3, 3–5, 7–10, 10–10, 14–15, 18–20, 20–24, 22–25 (24 perc).

4. játszma: 5–1, 10–9, 13–13, 15–14, 20–17, 23–21, 25–22 (23 perc).

Fenyő Gábor