A már biztosan harmadik helyen telelő, hazai pályán csak egyszer veszítő FC Nagykanizsa otthonában zárta az évet a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek öt mérkőzés óta nem kaptak ki otthonuktól távol, s a dél-zalai városba is pontért, pontokért utaztak. Ehhez a lelátóról minden támogatást megkaptak, hiszen a kaposvári szurkolók szép számban képviselték magukat, még úgy is, hogy az eső rendületlenül esett. Ez pedig kifejezetten nem tett jót a pályának, amelyen már a kezdő sípszó előtt is több sárfolt éktelenkedett. Folyamatos játék nem is igazán alakult ki ezen a mély, sáros talajon, jobbára átlövésből, bedásból próbálkoztak a csapatok. Az első lehetőség a támadóbb felfogásban játszó hazaiak előtt alakult ki, már a negyedik percben, amikor is Szökrönyös Dániel tekerte kapra a labdát tizenhat méterről, Mikler Dániel azonban kiütette a kapu bal oldalába tartó lövést. A Rákóczi ritkán jutott csak el a kanizsai kapuig, azonban már az első igazán veszélyes lehetőségét gólra váltotta: a 17. percben Kálmán Szilárd szedte össze a kipattanót, sarokkal készítette le a labdát beadásra a bal szélen Pintér Norbertnek, aki egyből középre adott, ahol Harsányi Dániel öt méterről fejelt a kapu jobb oldalába. A folytatásban jobbára a hazaiak próbálkoztak, de a mérkőzést inkább az apróbb faultok, elcsúszások, pontatlanságok jellemezték, mintsem a folyamatos játék. A kaposváriak átadták a területet, ezzel próbáltak is élni a nagykanizsaiak, akiktől Szilágyi Adrián volt a legaktívabb. A középpályás előbb a 24. percben Kondor Kristóf lekészítése után vette célba a kaput tizenhat méterről, Mikler Dániel azonban újra bravúrral védett, négy perc múlva pedig hét méterről, kapásból, lőtt fölé. A szünetig még egy szöglet után, illetve Godzsajev-Telmán Rabil Ogli átlövésével veszélyeztettek a hazaiak, de hiába, hiszen a kaposváriak biztosan őrizték előnyüket.

A második játékrészre két egykori kaposvári, Lőrincz Bencét és János Norbert is érkezett a nagykanizsai csapatba, Gombos Zsolt ezzel próbálta támadóbbá tenni együttesét. Az első nagy lehetőség azonban a Rákóczi előtt adódott, az 51. percben, egy szöglet után Gál Mátyás fejelt az oldalhálóba. Hiába volt azonban közel az előny megduplázásához a Kaposvár, egy perc múlva a két kanizsai csere összehozta az egyenlítést: János Norbert ívelte be a labdát a tizenhatoson belülre, ahol Lőrincz Bence nyolc méterről, kapásból emelte át a labdát Mikler kapuson. A hazai találat után lényegesen élénkebb lett a találkozó, hiszen a már kaposváriak is menniük kellett előre. Horváth Rudolf csapata ritmust tudott váltani, s előbb Kálmán Szilárd, majd Pintér Norbert is helyzetbe került, de mind a két esetben nagy bravúrral védett Borsi Bence. A kimaradt lehetőségek a hajrában megbosszulták magukat, hiszen a 84. percben Lőrincz Bence cselezett a bal szélen, középre gurított, ahol Kondor Kristóf átvette a labdát, majd 17 méterről felnézett és a bal alsóba lőtt. A kanizsaiak a hosszabbítás perceiben pedig még magabiztosabbá tették a győzelmüket, miután egy kipattanót követően Kovács György pofozta a labdát a hálóba.

A Rákóczi remek idegenbeli sorozata ezzel a vereséggel megszakadt, ráadásul az utolsó percekben egy kakaskodás után Mayer Milánt is elveszítette a csapat, hiszen a zöld-fehérek támadójának egyből felmutatta a piros lapot a játékvezető.

FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC 3–1 (0–1)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 160 néző. V.: Szommer A. (Mohos M., Illés T.).

FC Nagykanizsa: Borsi – Aszaló, Szanyi, Bence Sz., Varga D. – Kretz (Pleszkán, az 59. percben), Godzsajev-Telmán (Kószás, a 77. percben) – Szilágyi (Kovács Gy., a 90. percben), Kondor, Szökrönyös D. (Lőrincz B., a szünetben) – Török M. (János N., a szünetben). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Zólyomi (Heil, a 90. percben), Gál, Harsányi, Böndi – Kocsis B. (Szederkényi, a 87. percben) – Bíró D. (Mayer Máté, a 86. percben), Horváth B., Pintér N. Kálmán Sz. (Borbély Á., a 86. percben) – Mayer Milán. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Lőrincz (az 52. percben), Kondor (a 84. percben), Kovács Gy. (a 92. percben), illetve Harsányi (a 17. percben).

Kiállítva: Mayer Milán (a 93. percben).

Sárga lap: Szilágyi (a 80. percben), Szanyi (a 81. percben), illetve Böndi (a 67. percben).