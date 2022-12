Nem megy a balatoniaknak, hisz az eltelt nyolc bajnoki mindegyikén kaptak gólt, ráadásul tizennégyet, így pedig nehéz pontokat gyűjtögetni. Az elmúlt szezon hasonló időszakában tizenkilencet kaptak, most huszonhatnál járnak, amit nehéz Jagodics távozására fogni. Az elmúlt két találkozón ráadásul már nem csak a védekezésük, a támadójátékuk sem működött, immár 235 perce gólképtelenek. A legutóbb tizennyolc forduló után huszonhárom találatnál jártak, most tizenkilencnél, ám a támadó szekcióban volt a legnagyobb mozgás, csak a Cipf, Kiss Balázs, Elek trióval 17 gól igazolt el, ami más klubokat is visszavetne.

A mislenyi találkozóra visszatérve, itt a lehetőség megállni a lejtőn, hisz a házigazdák a pályán két hónapja nem nyertek, azon kívül igen, ugyanis jogosulatlan játék miatt megkapták az elbukott budafoki találkozó három pontját! Ez utóbbit nem számolva is hétmeccses nyeretlenségi szériában van Szekeres Zoltán együttese, mely hazai pályán a mezőny egyik leggyengébb tagja; nyolc találkozón nyolc pontot szereztek, hét rúgott góllal. Mikor játszanak újra "nullára" a balatoniak két hónap után, ha nem most?! Domján edző játékoskerete erősebb, egyértelműen esélyesebbek, amit azonban érvényre is kell juttatni, ami nem lesz könnyű, legutóbb 2017 márciusában is kikaptak a baranyaiak otthonában (1–0) Disztl László irányítása mellett. Akkor is a somogyi sikert ígért az kilencven perc, főleg annak tudatában, hogy ősszel, hazai pályán hárommal voltak jobbak náluk (4–1) Goran Kopunovic vezetésével.

A balatoniakra a tabellán elfoglalt helyezésből kiindulva harcos ellenfél vár, mely Magyar Márk klubigazgató jellemzése szerint rövid passzos támadó focit játszik, sok helyzetet dolgoz ki, ám ebből csak kevés gólt szerez. Jobb helyzetkihasználással szerinte jóval előrébb állnának, télen olyan játékosokat igyekeznek igazolni, akik el tudnak dönteni egy–egy mérkőzést, akinek nem remeg meg a lábuk. Magyar Márk szerint ez a mislenyi nem egy kieső csapat és bízik benne, hogy erőfeszítéseiket siker fogja koronázni! – Remélem, most már eredménnyel is párosul a játékunk – nyilatkozta Nagy Erik, aki szerint utóbbival nincs gond. Nagy eddig egyetlen gólig jutott a szezonban, a házi gólkirály Bartha László néggyel, kettőnél többre csak az utóbbi volt képes. A keretükben két olyan labdarúgó van, aki korábban megfordult Siófokon, Kirchner Krisztián, illetve Tóth Zoltán.

Borítókép: korábbi fotó