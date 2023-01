A budaörsieknek ez az ötödik szezonja az élvonalban, ám ilyen rövid idő alatt is sok borsot törtek a balatoniak orra alá, alsóházi csapatként – a legjobb helyezésük egy tizedik hely volt 2018-ban - háromszor is legyőzték őket, legutóbb 2021 szeptemberében, ráadásul Siófokon (24-29). Hazai oldalon a kapusok Herczeg, Csapó, míg a mezőnyjátékosok közül Such, Puhalák, Wald, Papp, Lakatos, Juhász és Sirián is részt vett azon a találkozón. Most is nehéz hatvan percre számíthatnak, hisz a meglepő csabai vereség ellenére is jól teljesít a Budaörs, mely tíz forduló alatt csak eggyel áll kevesebb ponttal a tabellán, mint Uros Bregar tanítványai. Mindezt ráadásul úgy, hogy októberben az addig három meccsen tizenöt gólt jegyző Jovovity Debrecenbe távozott! Összehasonlításként a legutóbbi szezon hasonló időszakában mindössze hét pontjuk volt.

A hazaiak jó szereplésénél nagyobb probléma, hogy Such Nelliéknek nem igazán megy idegenben! Legutóbb Kisvárdán örülhettek még tavaly októberben, azóta ikszeltek a román Cisnadie (28-28) otthonában, majd kikaptak Dunaújvárosban (24-25), MTK vendégeként (32-33), legutóbb pedig a francia Besanconban (21-30). Rájuk férne egy újabb siker, amire minden esély meg is van, látva az óváriak (29-28), illetve a dortmundiak (27-24) elleni összecsapásokat, melyeken védekezésben kiemelkedőt mutattak! Az óváriakat úgy tartották huszonnyolc gólon, hogy előtte harmincegyes átlaguk volt. Nem véletlenül mondta a kisalföldiekről Uros Bregar, hogy a Győr és a Fradi mögött övék a legszebb kézilabda. A Dortmund ellen rátettek egy lapáttal, a megelőző tizenhét tétmérkőzésükön átlag 33,3 találatot jegyeztek a sárga-feketék, a Balaton partján viszont megálltak huszonnégynél. Ha sikerül valami hasonlóval előrukkolni Budaörsön, az bizonyára két pontot érne, hisz ellenfelük támadójátéka messze nem olyan erős, mint az utóbbiaké, 25,6 gólt átlagoltak eddig. Az első félidők általában nem sikerülnek nekik, a bajnokságban csak a Fehérvár, illetve az Érd ellenit tudták megnyerni, az előbbit is csak azért, mert az Alba még náluk is gyengébb az első harminc percekben! A második félidőkben már lényegesen jobbak, ennek köszönhetik, hogy kilenc ponttal állnak.

Buday Dániel csapatának legjobb góllövője a korábbi MTK, DVSC játékos Gorilska, illetve Pálos-Bognár, a keretben ott van három korábbi siófoki játékos Schneider, Szekerczés és Szabadfi. - A védekezés lesz a kulcs a Siófok ellen – nyilatkozta Szabadfi Ágnes. - Feszített tempóban vannak, biztos vagyok ebben, hogy nem fogják könnyen adni a két pontot, ahogy mi sem. Agresszív, kemény védekezésre lesz szükségünk, hiszen jól cselező játékosaik vannak, támadásban pedig pontosan és higgadtan kell játszani. - A meccs esélyesei egyértelműen a Siófok - tette hozzá Pinizsi Zoltán másodedző. - Hazai pályán szeretnénk a saját játékunkat játszva stabil teljesítményt nyújtani és bízunk benne elég lehet akár egy meglepetésre is. Nyílt sisakos küzdelemre készülünk, szeretnénk a legjobbunkat nyújtani.