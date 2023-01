Már az első félidőben megágyaztak a sikernek a balatoniak a tizennyolc dobott góllal, ami remek teljesítmény, hisz ebben a szezonban eddig ennyit csak egyszer, az Alba elleni hazai bajnokin dobtak, pedig ez már a tizenkilencedik tétmérkőzésük volt. Az Érdre is igaz mindez, ennyit az első félidőben csak egyszer, az MTK együttesétől kaptak. Nagyon fontos volt ez az első harminc percben nyújtott jó teljesítmény és a hatgólos előny, mert a házigazdák a második elején – ahogy a lefújás után Such Nelli fogalmazott – bent ragadtak az öltözőben. Meg kell jegyezni, az érdiek is harcmodort váltottak, agresszívabbá vált a védekezésük, sokat ütköztek és ez a támadójátékuknak is jött tett, hisz gyors gólokat is tudtak szerezni. A negyvenhatodik percre be is jöttek kettőre (22-20), ám ekkor begyújtották a rakétákat a balatoniak és egy 5-1-es sorozattal az ötvenkettedik percre lerendezték a mérkőzést (28-21).

Mavsar és Dávid-Azari külön gólpárbajt vívtak, amit utóbbi nyert meg, aki tizenkét gólját tizenöt lövésből érte el, melyben mindössze egy büntető volt! Érdekesség, hogy ez első félidőben a vendégeknél nem az utóbbi, hanem Fekete volt a legeredményesebb néggyel, Dávid-Azari a második félidőben szórta meg magát, kilencszer talált be. Mavsar viszont pont az elsőben volt elemében, a szünet után Milosavljevic volt a legjobb három akciógóllal.

Uros Bregar együtteséből Rajcic tíz védéssel zárt, 32%-on teljesített, de Csapónak is volt egy hárítása, míg a másik oldalon Hadfi hét, Horváth-Csapó pedig három labdát fogott, a balatoniaknak tíz, az érdieknek pedig tizenöt hibájuk – eladott labda, technikai hiba – volt a hatvan perc alatt.

Női Kézilabda K&H Liga – 12. forduló:

Siófok KC – Érd 31-26 (18-12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor.

Siófok KC: Rajcic – Such 4, Papp N. 2, Debreczeni-Klivinyi 4, N’diaye 2, Milosavljevic 5, Mavsa 11(8). Csere: Csapó K. (kapus), Kajdon 3, Kojic, Sirián, Abdourahim, Wald, Török, Juhász F. Vezetőedző: Uros Bregar.

Érd: Horváth-Csapó – Dávid-Azari 12(1), Puskás 1, Ábrahám 2, Paróczy 1, Kopecz 2, Fekete B. 4. Csere: Hadfi, Kántor (kapusok), Csiszár-Szekeres, Csáki Zs. 3, Horváth D., Kiss D. 1, Sztankovics. Vezetőedző: Simics Judit.

Kiállítások: 4(4), illetve 8(6) perc.

Hétméteresek: 8/8(5/5), illetve 2/1(1/0).