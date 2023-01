Sorozatban öt elveszített bajnoki mérkőzést követően hazai medencében, a Csik Ferenc Versenyuszodában szerette volna bravúrt elérni, s azzal megszakítani a negatív sorozatát a Kaposvári VK, amely az Eurokupában és a magyar bajnokságban is jól szereplő Vasast fogadta. Ez az álom azonban nem kezdődött jól, az angyalföldiek ugyanis gyorsan megszerezték a kellő, magabiztos előnyt, miután előbb Drasko Brguljan emberelőnyből vette be Csoma Kristóf kapuját, majd Konarik Ákos tudott duplázni. A hazaiak a negyed végéhez közeledve Aleksa Petrovski révén szépítettek, majd hatalmas elánnal vetették bele magukat a következő játékrészbe, melynek elején Kacper Langiewicz lövésénél csak a kapufa miatt nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a KVK. A hazaiak következő kísérlete, pontosabban Szatmári Kristóf szabaddobása már gólt ért, így felzárkóztak egyre, ami annak is köszönhető, hogy a kapuban Csoma Kristóf két hatalmas bravúrt is bemutatott. A sokadik vendéghelyzet után Erdélyi Balázsnak viszont sikerült visszaállítani a kétgólos angyalföldi előnyt, ez viszont nem tartott sokáig, Horváth Ákos ugyanis hatalmas gól akasztott a jobb felsőbe. A folytatásban azonban Zernváry Lóránd és Gábor Lőrinc találataival háromgólosra növelte előnyét a Vasas. Innét még vissza tudott kapaszkodni a Kaposvár, előbb Pellei Frank, majd Kacper Langiewicz vette be Mizsei Márton kapuját.

Az amerikai már a harmadik negyed elején, de ezt követően már kevés sikerélménye volt a hazaiaknak, a Vasas ugyanis lerohanta őket, s könnyű gólokat szerezve négygólos előnyre tettek szert. Surányi László egy időkéréssel próbálta megnyugtatni csapatát, azonban a különbség csak tovább nőtt, még úgy is, hogy gyors egymásutánban Csoma Kristóf két büntetőt is hárítani tudott. A hazaiak védekezése viszont teljesen szétesett, így az utolsó felvonásra csak annyi kérdés maradt, hogy mennyivel nyer a Vasas. A fővárosiak ebben a játékrészben sem lassítottak, s végül tíz góllal verték meccs végére széteső, 15 perces gólcsendet produkáló hazaiakat.

A kaposváriak a következő fordulóban a sereghajtó KSI otthonába, ahol végre megszakíthatják a hatmeccses vereségi sorozatukat, azonban az sem lesz könnyű mérkőzés, főként annak tudatában, hogy ifjabb Berta József és Vindisch Ferenc is megsérült a Vasas ellen.

Kaposvári VK–A-Híd VasasPlaket 5–15 (1–3, 3–3, 1–5, 0–4)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 160 néző. Vezette: Füzesi Zs., Tóth S.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter, Langiewicz (1), ifj. Berta J., Pellei F. (1), Szatmári (1), Vindisch. Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski (1), Palatinus, Klinger, Aranyi, Takács J., Horváth Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

A-Híd VasasPlaket: Mizsei – Brguljan (2), Konarik (4), Erdélyi (2), Bátori (1), Bedő, Simon R. Csere: Mitrovic (kapus), Zerinváry (2), Randelovic (1), Gábor L. (2), Sélley-Rauscher, Tasi, Sedlmayer (1). Vezetőedző: Slobodan Nikic.

Gól emberelőnyből: 12/0, illetve 12/5.

Gól ötméteresből: –, illetve 3/1.

Kiállítva, végleg cserével: Bedő (18. p.), Randelovic (21. p.).

Kiállítva, büntetővel: Kakstedter (22. p.).

Kipontozódott: Petrovski (32. p.).