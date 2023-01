Két másodosztályú ellenfél után szerda délután az NB III. Közép csoportjában szereplő Paksi FC második számú csapata ellen lépett pályára felkészülési mérkőzésen a Nyugati csoportban érdekelt Kaposvári Rákóczi FC. A két zöld-fehér együttes összecsapását a Böde Dániellel a csatársorban felálló paksi fiatalok kezdték jobban. Az egykori válogatott, NB I.-es gólkirály a pontrúgások után többször is veszélyeztetni tudott az első játékrészben, de egyik fejese sem talált kaput. A Rákóczi ezzel szemben már az első lehetőségét gólra tudta váltani, ráadásul erre nem is kellett sokat várni, hiszen tíz perc elteltével egy kipattanó labdára Borbély Ákos csapott le elsőként és nyolc méterről, laposan belsőzött a kapuba. A félidő derekán könnyedén megduplázhatta volna előnyét a Rákóczi, illetve Borbély Ákos is a góljai számát, azonban Bíró Dominik lekészítése után tíz méterről, kissé jobbról kevéssel a jobb kapufa mellé tekert a középpályás.

A második félidőre a paksiak teljes sort cseréltek, míg a Kaposvárnál maradt a kezdőcsapat, amely gyorsan feltörte a hazaiak védelmét. Két perc elteltével ugyanis Szederkényi Ádám passzát követően Mayer Máté lőtt a hálóba. A folytatásban a Rákóczi végig irányította a mérkőzést, a labdabirtoklási fölénye pedig több kisebb-nagyobb lehetőséget is eredményezett, s az utolsó percben Szederkényi Ádám közelről belsőzött a bal felsőbe, pontot téve ezzel az edzőmérkőzés végére.

Paksi FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 0–3 (0–1)

Paks, 50 néző. V.: Farkas R.

Paksi FC II., I. félidő: Kovács F.– Görög, Osztermájer, Vancsa, Gregor – Heisler, Ignácz, Máté Cs., Zoltán R. – Ulbert, Böde. II. félidő: Herman – Skripek, Ádám D., Papp Z., Szécsi P. – Nagy M., Héringer, Tóth K., Ribár – Palóka, Szabó A. Vezetőedző: Kindl István.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler (Horváth F., a 70. percben) – Zólyomi (Kálmán Sz., a 72. percben), Heil, Böndi, Sipos B. (Kis-Fónai, a 70. percben) – Borbély Á., Pintér M., Kocsis B. (Horváth B., az 59. percben), Szederkényi – Mayer Máté, Bíró D. (Ekker, a 72. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Borbély Á. (a 10. percben), Mayer Máté (a 47. percben), Szederkényi (a 90. percben).