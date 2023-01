A dobogó legfelső fokára állhatott fel a Ford Fiesta Rally2-vel versenyző Kovács Antal–Istovics Gergő alkotta Dynamic Rally Team a Horvátországban rendezett Delta Winter Rally Show-n. – Méltó évzáró; ha két szóval kellene jellemezni idei legutolsó versenyünket, akkor csak ennyit mondanék – fogalmazott Istovics Gergő.

Elérkezett az esztendő vége, lezárultak a bajnokságok a raliban is, azonban az autósport­élet ilyenkor nem áll meg, hiszen az év végén a már jól megszokott ralishow-k kerülnek a terítékre.

– Természetesen a mi csapatunknál sem volt ez másként – fogalmazott Istovics Gergő, kaposvári navigátor. – Éppen ezért ismét a déli szomszédaink felé vettük az irányt, hogy teljesítsük az idei utolsó versenyünket. Volt egy aprónak nem nevezhető változás is nálunk, mégpedig az, hogy egy számunkra ismeretlen és új autóval vettünk részt a megméretésen. A Hyundai-unk, amely hála isten beváltotta a hozzá fűzött reményeket, most a műhelyben pihent, mivel nem áll rendelkezésünkre hozzá a murva futómű, ezért a Hadik Rally Team által üzemeltetett Ford Fiesta Rally 2-re esett a választásunk, és vittük a táncba és a murvás utakra Cazma környékén.

Az idei penzum a szokásos volt, a verseny első napján kétszer egy városi szakaszt kellett teljesíteni, másnap pedig négy nagyon élvezetes murvás szakasz várt rájuk és a mezőny többi tagjára, melyben megtalálható volt több R5/Rally2-es autó is, valamint több bivalyerős Mitsubishi, így tudták, hogy fel kell kötni azt a bizonyost, amennyiben nyerni szeretnének, márpedig a céljuk a győzelem volt.

– Sajnos az időjárás nem fogadott minket a kegyeibe, a nyitányon végig szakadt az eső, mely körülbelül 1–2 fokkal párosult – elevenítette fel Istovics Gergő. – Nehéz volt eltalálni a jó abroncsválasztást ezekre a zord körülményekre, azonban nekünk sikerült egy nagyon jó abroncsot választanunk. Ezzel a jó taktikai húzással gyakorlatilag meg is alapoztuk a hétvégi jó eredményt, mivel a nyitószakaszokon nagy előnyt tudtunk kiépíteni, melyet másnap már csak be kellett osztani az ellenfelekkel szemben. Ezt a feladatot sikeresen teljesítettük, így egy szép győzelemmel zárhattuk az idei évet.

Az új autó hiba nélkül tette a dolgát, és sikerült a csapattal egy olyan beállítást találniuk, mely által igazán kezesen viselkedett. – Így nekünk „csak” annyi dolgunk volt, hogy elkormányozzuk lehetőleg minél gyorsabban – tette hozzá. – Ezúton is köszönjük a sok szurkolást. Megható érzés volt a pódium tetején állni, és hallgatni a magyar himnuszt. Reméljük, a jövő szezonban is lesz alkalmunk ezt átélni.

Fotó: Valter Knight