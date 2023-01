Azzal a céllal kelt útra a Kaposvári VK, hogy bevegye az egri várat, s három vereséget követően végre pontot, pontokat szerezzen. A mérkőzést azonban az Eger kezdte jobban, amely Szalai Gábor, majd Baksa Benedek találatival két perc alatt kétgólos előnyre tett szert, melyet meg is őrzött a negyed végig. Még úgy is, hogy Horváth Ákos gólra váltotta a KVK második emberelőnyét, de Baksa újra bevette Csoma Kristóf kapuját. A második etap elején az amerikai válogatott center, Kacper Langiewicz harcolt ki büntetőt, melyet ifjabb Berta József váltott gólra, így már csak egygólnyi maradt az Eger előnye. A hazaiak ezt követően büntetőt is hibáztak, de még ez is belefért számukra, hiszen sorozatban Krijestorac Dimitrije és Kovács Gábor is eredményes tudott lenni, ezáltal pedig már három volt közte. A nagyszünetig fej-fej mellett haladtak a felek, így a somogyiak csak egyet tudtak ledolgozni ebből a hátrányból.

A fordulást követően is felváltva szerezték a gólokat a felek, azonban ezt követően ismét a hazaiaknak állt a zászló, akik Gólya Noel egy és Krijestorac Dimitrije két góljával először tudtak négygólos előnyre szert tenni. A Kaposvár azonban nem adta fel Horváth Ákos és Szatmári Kristóf ugyanis újra kettőre hozta fel csapatát, ami könnyedén egy is lehetett volna, de utóbbi kihagyott egy ötméterest. Az utolsó negyedre fordulva így akár maradhatott volna némi izgalom a meccsben, de az egriek újfent gondoskodtak arról, hogy ez nem így legyen és Krijestorac Dimitrije, Kovács Gábor és Murisic Nikola találataival megnyerték a meccset kicsivel több, mint öt perccel a végre előtt.

A Kaposvári VK így sorozatban a negyedik vereségét könyvelhette el, s emiatt sem várja jó előjelekkel a tizedik játéknapot, melyen a BVSC-Zuglót ellen ugranak majd a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda medencéjébe Surányi László tanítványai.

Tigra-ZF-Eger–Kaposvári VK 15–11 (3–1, 3–3, 4–4, 5–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 150 néző. Vezette: ifj. Kenéz Gy., Kollár Gy.

Tigra-ZF-Eger: Grieszbacher – Gólya (2), Kovács G. (2), Szalai G. (2), Baksa B. (2), Murisic (1), Krijestorac (5). Csere: Biros S., Spitz, Sári A., Lőrincz, Klár, Dóczi (1). Vezetőedző: Tóth Kálmán.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (2), Langiewicz, ifj. Berta J. (1), Pellei F., Szatmári (1), Vindisch (1). Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski, Palatinus (1), Vörös, Juhász-Szelei (2), Takács J. (1), Horváth Á. (2). Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 9/3, illetve 10/3.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 3/2.

Kipontozódott: Gólya (22. p.), Sári A. (25. p.), Lőrincz (27. p.), illetve Petrovski (21. p.).