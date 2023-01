A 2022/2023-as bajnoki évadban korábban már négyszer is egymásnak feszült a Fino-Kaposvár és a Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE alakulata, s minden alkalommal a somogyiak örülhettek. Most vasárnap este sem volt ez másként.

Nem túlzás, ha azt mondjuk: a nyitó játszmát gyorsan lerendezték a házigazda kaposváriak. Először 4–0, majd aztán 8–1 arányú hazai vezetésnél rendelte magához a játékosait Tamás Zoltán, a vendég Kistext mestere, vagyis már a meccs elején kimerítette mindkét időkérési lehetőségét. Túl sok sikerrel nem járt, lévén továbbra is a hazaiak maradtak lendületben. Az első felvonásban szabályos blokkparádét adott elő a Fino: a magasra nőtt Baróti Árpád csak úgy a mihez tartás végett egymás után hármat is bemutatott, amit még Iván Bence, Bögöly Gábor és a kubai légiós Lescay Favier Tomas Alejandro is megtoldott fejenként kettővel. Az első játékrészben csak 11 pontig jutott a Kistext, ám a folytatásban kettővel még ennél is kevesebb jutott nekik. A vendég fővárosi játékosok közül ebben a játszmában hárman osztoztak hat ponton; a maradék három a kaposváriak rontásaiból született. A harmadik, utolsó felvonásra láthatóan kiengedtek a házigazda somogyiak. Végig náluk volt az előny, a Fino diktálta a tempót, s csak annyi maradt a kérdés a végére, hogy hány perc alatt zárják le a középszakasz első (hazai) meccsét. Még egy órára sem volt szükség...

Az első két játékrészben a régi szép időkre emlékeztetett a Fino-Kaposvár csapatának a játéka. Láthatóan jót tett a gárdának a januárban igazolt két új játékos. Ahhoz képest, hogy csak pár napja csatlakozott új csapatához a cseh válogatott feladó, Lubos Bartunek, abszolút nem lehetett érezni, hogy ne lenne meg a megfelelő összhang; hiba nélkül, pontosan nyitott, jól osztotta el a labdákat. Baróti Árpád teljesítményéről mindennél többet mond, hogy kerek 20 pontjával magasan ő volt a mezőny legponterősebb játékosa. A másik kubai, Quevedo Hernández Hermes most volt újra kezdőcsapat tagja, s ő is megtette a magáét, mint ahogy honfitásra, Lescay, továbbá Bögöly Gábor, Iván Bence és a csapatkapitány, a liberó szerepkörében ténykedő Bozóki Bence.

Folytatás a jövő héten pénteken 18 órakor a Kecskeméti RC ellen ugyancsak a régi kaposvári körcsarnokban, s reményeink szerint hasonló eredménnyel.

Fino-Kaposvár–Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE 3–0 (11, 9, 22)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 450 néző. Vezette: Árpás, Tillmann.

Fino-Kaposvár: Bartusek (1), Quevedo (12), Iván B. (6), Baróti (20), Bögöly (8), Lescay (6). Csere: Bozóki (liberó). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE: Óhidi (2), Gebhardt (8), Novoselov (8), Kocsondi (3), Torbica (6), Fazekas B. (6). Csere: Lassu (liberó), Sümegi (liberó). Vezetőedző: Tamás Zoltán.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–0, 5–1, 8–1, 10–2, 13–5, 15–6, 20–9, 23–11, 25–11 (18 perc).

2. játszma: 5–1, 10–4, 15–5, 20–7, 25–9 (17 perc).

3. játszma: 5–2, 7–2, 8–7, 10–7, 15–10, 20–16, 24–20, 25–22 (23 perc).