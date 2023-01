Foghíjas kerettel állt fel a Nyíregyháza a pályára, hiszen a kezdőcsapat mellett csupán három cserejátékos állt Tomas Varga rendelkezésére. A kaposvári oldalon az újonc Rosane Maggioni ismét a kezdőben kapott lehetőséget.

Szorosan indult a találkozó, felváltva estek a pontok. Majd Kristina Belova nyitott két ászt, így négypontos előnyre tettek szert a nyíregyháziak, ezzel egyetemben időt is kért Vincent Lacombe. Belova maradt továbbra is a nyitóhelyen, de a másik új igazolás, Nehir Kiraz pályára küldése sem törte meg a hazaiak lendületét, nyolcpontosra duzzadt a különbség. Ezután Gyimes Zsófia lelkesítette fel a többieket az egymás után szerzett találataival, s a nyolcas előny hamar háromra csökkent. Godó Panni blokkjával először egyenlített a KNRC 20–20-ra. Ám utána amint szettlabdához jutott a FATUM, rögtön érvényesítette is azt.

A hazaiaknak még nagyobb önbizalmat adott az első játszma megnyerése. Ám a Kaposvárt sem kellett félteni, igaz, foggal-körömmel küzdött, de a mindössze tizenhét éves Selena Leban-t akár mumusnak is lehetett volna nevezni, a vendégek nem igen találtak rajta fogást. De Isidora Ubavic is alaposan megnehezítette az ellenfél dolgát. Ők ketten összesen tizenhét egységet termeltek a második felvonásban. Még kissé bizonytalan volt a somogyiak játéka, ezért is húzhatott el ismét a FATUM négy ponttal, de ezúttal nem hagyták, hogy jelentősebb különbség is kialakuljon. Sok nyitást rontottak a vendégek, ezzel megkönnyítve a Nyíregyháza dolgát, s Leban jóvoltából tovább is növelte előnyét az együttes.

A folytatásban már nagyobb elszántságot lehetett látni a kaposváriakon. Először 6–6-nál tudtak egyenlíteni a nyíregyháziak, ám hamar át is vették a vezetést. A somogyiaknak nem mindig sikerült kihasználni az ellenfél hibáit, ellenben a hazaiaknak ez különösen jól ment. Egy Leban-ász után már hat is volt közte. De a KNRC továbbra sem adta fel a mérkőzést, egy időkérés után sorozatban szerzett öt egységet. Ezúttal a hazaiak időkérése sem tudta megtörni a vendég-lendületet, illetve ebben a periódusban inkább már Godóra kellett odafigyelniük, hiszen rendre keményen beütötte a kapott labdákat, Bodovics pedig nem tudott hibázni a nyitásaival. A Kaposvár 17–17-nél egyenlített és olyan érzésük lehetett a nézőknek, mintha csak most kezdődött volna a harmadik játszma. A KNRC meccsről meccsre a hatalmas küzdéséről tesz tanúbizonyságot, ez ezen az összecsapáson sem volt másképp. A felvonás hajrája igazi érzelmi hullámvasút volt mindkét csapat számára. Alaposan tettek róla a gárdák, hogy a végjáték legyen a legizgalmasabb periódus, hiszen 24–24-nél indulhatott az idegek csatája. Az együttesek nem könnyítették meg a saját dolgukat, ekkor rontották a legtöbb nyitást. Végül drámai harcban, 33–31-re nyerte a szettet és a mérkőzést is a FATUM-Nyíregyháza, így otthon tartotta a bajnoki pontokat.

FATUM-Nyíregyháza–Kaposvári NRC 3–0 (22, 18, 31)

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, 150 néző. Vezette: Jámbor, Tillmann.

FATUM: Cicic (2), Leban (27), Lászlop (4), Jurdza (11), Belova (8), Cepni (7). Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomas Varga.

KNRC: Gyimes (10), Maggioni (1), Szedmák (11), Bodovics (3), Ubavic (19), Godó (12). Csere: Radnai, Rády (liberók), Kiraz (-), Budai (-), Renko-Ilic (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.