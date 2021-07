Fucsovics Márton visszalépett az olimpiai tornától

Az eredeti tervek szerint vasárnap hajnali 5.30 körül lépett volna pályára Fucsovics Márton a lengyel Hurkacz ellen, ám a találkozó előtt bő fél órával érkezett a hír Tokióból, hogy a magyar éljátékos nem áll ki.

A Magyar Olimpiai Bizottság arról tájékoztatta a Nemzeti Sport helyszínen tartózkodó munkatársait, hogy Fucsovics vasárnap jelezte, vállsérülés miatt visszalép a tokiói szerepléstől, s röviddel a visszalépés után a közösségi médiában részletesen is indokolta a döntését.

A július 25-i napi program és a magyar indulók.

„Nehéz szívvel, külső-belső fájdalmakkal, de idő előtt búcsút kell intenem életem első olimpiájának, amelyen résztvevőként ott lehettem. Egy vállsérüléssel vágtam neki az útnak, bíztam benne, hogy a kezdésre tökéletes állapotban leszek, mert ahogy azt többször is említettem már, sokat jelentett számomra, hogy a pályafutásom során sikerült eljutnom az olimpiára, ahol most sok-sok honfitársammal együtt versenyezhettem volna, dicsőséget szerezve ezzel a hazámnak. De bárhogy is megtettem mindent, és megtettek itt értem a helyszínen is és otthon is minden erőfeszítést annak érdekében, hogy pályára tudjak lépni, sok szempontot mérlegelve – de főleg a teniszezőket érintő, több órán át tartó folyamatos fizikai terhelést –, mégis úgy döntöttünk, hogy a Hubert Hurkacz (ATP-12.) elleni mérkőzéstől játék nélkül visszalépek, a következő versenyekre tekintettel is. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes egy olimpián. Remélem, lesz még rá lehetőségem. Csalódott vagyok…” – írta Facebook-oldalán a nyíregyházi teniszező.

Ezzel eldőlt, hogy ugyan Fucsovics mellett női párosban Babos Tímea és Jani Réka képviselte volna a magyar teniszt az olimpián, végül egyik sem lép pályára a tokiói játékokon, mert Babos sérülés miatt már korábban lemondta a szereplést.

OLIMPIA, TENISZ

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Fucsovics Márton–Hubert Hurkacz (lengyel) – Fucsovics visszalépett, a lengyel játék nélkül került a legjobb 32 közé.