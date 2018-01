Felnőtt gyerekek

A katalán hazafiak az előző héten rádöbbentek, mit veszíthetnek a függetlenség elnyerésével. A közelmúltban számos gazdasági, társadalmi, történeti érvet olvashattak, hallgathattak meg e témakörben, de most hirtelen vált világossá minden, hiszen nyilvánosságra került Lionel Messi szerződésének záradéka.

Fellélegzett a Barcelona-tábor, amikor az argentin klasszis 2021-ig – gyakorlatilag örök időkre – elkötelezte magát a klubjához, de a minap kiderült, hogy kikötötte: azonnal távozhat, ha a Barca nem szerepel Európa négy topbajnokságának egyikében sem. Az angol, a német és az olasz ligát persze elfelejthetjük, a lényeg az, hogy ha a Barcelona kirekeszti magát a spanyol élvonalból, Messi másnap továbbállhat. Akár Madridba.

Eddig is tudhatták a derék katalánok, hogy régiójuk gazdagsága nemcsak kivételes képességeiknek és szorgalmuknak, hanem a majdnem ötvenmilliós spanyol piacnak is köszönhető. Az is egyértelmű, hogy szakadás esetén a bankok, a nemzetközi vállalatok, az autóipar óriásai menekülni fognak, erre már utalnak is jelek. Csakhogy a hétköznapi halandó számára ezek – egészen a bekövetkeztükig – megfoghatatlan veszélyek.

Az viszont, hogy elmegy Messi, maga a rémálom.

A futball ugyanis nemcsak játéknak, szórakozásnak, üzletnek pompás, hanem társadalmak, csoportok, emberek világlátásának, gondolkodásmódjának is tökéletes jelzőrendszere és alakítója.

A honfiúi lelkesedésből fogant, várható következményeit tekintve azonban érdemben talán soha ki nem elemzett katalán szeparatizmus ellentmondásai is a labdarúgásban tükröződnek a legélesebben. Idézzük fel, 2017. október 1-jén a függetlenségről szóló népszavazás mellett Barcelona–Las Palmas-mérkőzést is rendeztek. Utóbbit zárt kapuk mögött, elkerülendő a botrányt, annak a lehetőségét azonban elvetették, hogy töröljék a meccset, mert így a Barca három pontot veszített volna. Igen – de hol is? A spanyol bajnokságban. Tehát miközben az „őshonos” játékosok és híveik hitet tettek az önálló Katalónia mellett, a lábukkal másként, a spanyol (futball)egység mellett szavaztak.

Érthető. Ők sem szeretnék, hogy a négycsapatos katalán „élvonalban” a Barcelonának és az Espanyolnak ne Madrid és Sevilla, hanem a Tarragona és a Girona jelentse a két további „ellenfelet”. E dilemmát persze minden család átélheti a maga csemetéivel, akik érdekeiktől függően egyszerre akarnak felnőni és gyermeknek maradni.