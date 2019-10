5. Világsakkfesztivál: Kramnyik és Dvorkovics is Magyarországra érkezett

Az eseményen az 1500 éves játék gazdagságát és sokrétűségét is be szeretnék mutatni.

Számos érdeklődő részvételével kezdődött meg szombaton Budapesten a Polgár Judit ötlete nyomán megszületett Világsakkfesztivál, amelynek immár ötödik alkalommal ad otthont a magyar főváros, és amelynek mottója: „A sakk összeköt minket”.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Nemzeti Galéria a színhely, ahol ezúttal a tudomány kerül a fókuszba. Ennek az az oka, hogy a világ egyik legnagyobb pénzügyi befektető cége, a Morgan Stanley lett a főtámogató.

Az esemény kapcsán Magyarországra érkezett a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) orosz elnöke, Arkagyij Dvorkovics és Vlagyimir Kramnyik korábbi világbajnok orosz nagymester is. Polgár Judit, aki 25 éven keresztül vezette a női világranglistát, a megnyitón újságíróknak elmondta: „a sakk ezer arcát bemutató” kezdeményezésükhöz szerte a világban mintegy harminc országból csatlakoznak oktatással, versennyel, bemutatóval – ahogy fogalmazott – mindennel, ami „sakkos”. Budapesten az 1500 éves játék gazdagságát és sokrétűségét kívánják bemutatni – mondta, arra is felhívva a figyelmet, hogy az 5. Világsakkfesztiválon konferenciát is rendeznek.

A Chess Connects elnevezésű tanácskozás célja, hogy megmutassa, miként járul hozzá a sakk a tudományokhoz, milyen lehetőségeket kínál az oktatásban és hogyan fejlődik mint sportág. Budapest 2019-ben Európa Sportfővárosa, ennek apropóján a Jövő Európa-bajnokai elnevezésű versenyen bemutatkoznak a fiatal korosztály legjobbjai.

