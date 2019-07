A magyar gyorskorisokkal készül a világ egyik legjobbja

„A világ egyik legjobb csapata a magyar,

itt tanulhatok, fejlődhetek, és erre szükségem is van.

Az orosz szövetségtől engedélyt kértem, aztán felvettem a kapcsolatot a magyarokkal.

– idézte a magyar szövetség (MOKSZ) honlapja a 29 éves sportolót, aki bevallotta, nagyon tetszik neki a magyarok technikája, viszont úgy vélte, ők is tudnak tanulni tőle.

A hétfő óta magyarokkal készülő Jelisztratov bevallása szerint az a legnehezebb számára, hogy távol van feleségétől és kilenc hónapos kisfiától.

Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edzője és menedzsere örül a világklasszis orosz versenyző jelenlétének:

„az, hogy egy ilyen kiváló koris velünk készül, a mi legjobbjainknak is jó, hiszen mehetnek mögötte, láthatják, tapasztalhatják, milyen íveken megy, hogyan fogja a pozícióját”

– fejtette ki.

„Rajta keresztül mi is kicsit elleshetünk az orosz iskolából. Mentálisan nagyon jó a versenyeken, és az edzéseken is igaz ez rá. Nem utolsósorban a mi ázsiónkat is növeli, hogy itt van velünk egy ilyen klasszis”.