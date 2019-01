Az Egri Úszó Klub mindent megtett Cseh Laciék sikeréért

A klub elnöke, Kovács Ottó a Heves Megyei Hírlapnak részletesen kifejtette, mi áll a Cseh Lászlót is felkészítő Plagányi Zsolt edző távozása mögött. Az EÚK törökbálinti csoportját irányító tréner korábban azt nyilatkozta, hogy tanítványai érdekében hagyja el a megyeszékhelyi egyesületet, és viszi magával a BVSC-Zuglóhoz a százszoros magyar bajnok és hat olimpiai éremmel büszkélkedő Cseh Lászlót, a vb-bronzérmes Németh Nándort és az Eb-harmadik helyezett Burián Katát is.

Közös történetünk egészen 2013 áprilisáig nyúlik vissza, amikor Plagányi Zsolt munkája megszűnt Érden – idézi fel a múltat a heol.hu anyagának tanúsága szerint Kovács Ottó. – Azután kezdett dolgozni Törökbálinton néhány úszóval, akiket szintén eltanácsoltak Érdről. Ezeket a gyerekeket (egy segítséget kérő szülői telefont követően) leigazoltuk az Egri Úszó Klubhoz azért, hogy a versenyzők igazolt sportolóként indulni tudjanak a versenyeken. Egy-két hónap alatt a nála úszó gyerekek (11–13 évesek) létszáma elérte a 20–25 főt. Akkor már Zsolt az EÚK alkalmazottjaként dolgozott. Ebben semmilyen előre megtervezett stratégia nem játszott szerepet, pusztán segítséget nyújtottunk Zsoltnak és a nála készülő gyerekeknek.

Sokan megmosolyogták az egyesület lépését

Természetesen Zsolt ­kiváló munkájának eredményéből klubunk is profitált, hiszen a korosztályos versenyeken – közösen – egyre nagyobb sikereket értünk el. Újabb szintet akkor léptünk, amikor 2014 januárjában Cseh László is bekapcsolódott a Plagányi csoport munkájába. Laci kifejezett kérése volt, hogy Zsolttal együtt készülhessen. Az Egri Úszó Klub akkori anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy egy ilyen sztársportolót megfizessen. Akkor segítségünkre sietett az egri önkormányzat és nagylelkű anyagi segítségével lehetővé vált Laci leigazolása. Sokan megmosolyogták akkori lépésünket, ugyanis úgy gondolták, hogy Laci már csak levezetni szeretne Egerben. Én – amikor Lacival leültünk tárgyalni – éreztem benne a bizonyítási vágyat. Szeretettel fogadtuk és a klub részéről minden – anyagi, fizikális és mentális – támogatást megadtunk számára. Többször is edzőtáboroztak Egerben és elmondásuk szerint kiválóan érezték magukat.

2015-ben Laci visszatért a csúcsra, hiszen a világbajnokságon egy arany-, egy ezüst és egy bronzéremmel bizonyított. 2016-ban fantasztikus versenyben ezüstérmet szerzett 100 méter pillangón az olimpiai döntőben. 2017-ben – az emlékezetes budapesti világbajnokságon – 200 méter pillangón állhatott fel a dobogó második fokára.

Németh menedzselése nem kidobott pénz

A közös munkával eltöltött évek alatt Németh Nándor is felcseperedett Zsolt kezei alatt. Nándi sokáig nem került a válogatott közelébe, de Zsolttal már az első percektől fogva úgy gondoltuk, hogy a fiatal sportoló menedzselése nem lesz kidobott pénz az ablakon.

2017-ben a junior-világversenyeken Nándi is betört a világ élvonalába csak úgy, mint az Egerben készülő Holló Balázs és Lakatos Dávid. Abban az esztendőben az Egri Úszó Klub felért a csúcsra.

Az összesített pontversenyt megnyertük, és a nemzetközi pontok számát tekintve is a legjobb magyar úszóklub lettünk. A felnőtt Cseh Laci eredményeit leszámítva a korosztályos sikerek is kellettek ahhoz, hogy mindezeket elérjük. Ezekből a sikerekből az Egerben készülő úszók is derekasan kivették a részüket.

A sikerek jelentős terhet róttak az Egri Úszó Klubra

Közös csapatunk és kiváló együttműködésünk léte sok embernek szúrta a szemét.

A sikerek viszont komoly anyagi terheket is róttak az Egri Úszó Klubra. Elég ha megemlítem, hogy az elmúlt két év alatt Törökbálinton a pályabér a négyszeresére emelkedett, és ebben az évben Egerben is 25 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Zsolt csoportjában megjelent Burián Kata is, aki 2018-ban Európa-bajnoki bronzérmet szerzett 200 méteres hátúszásban. Sajnos 2018-ban sem Laci, sem Nándi nem ért el kiemelkedő nemzetközi eredményt (csak Kata bronzérme számított annak), ezért már az ősz folyamán számomra világossá vált, hogy közös munkánk a vége felé közeledik, mert az EÚK anyagilag már képtelen a versenyzők fizetési igényeit teljesíteni.

„Mindketten a fizetésük kétszeresét kapták”

Most pedig röviden arról, hogy nem csak buksisimogatást kaptak a versenyzők, amíg az Eger színeiben sportoltak. Cseh Laci valóban nem kapott anyagi jutalmat a város részéről a kazanyi világbajnoki címe után, viszont a klub megemelte a fizetését. Az edzőjének is. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta jutalomnak tekinthető. Mind Németh Nándor, mind Burián Kata folyamatosan fizetésemelést kapott, amikor valamilyen világversenyen sikeresen szerepelt. Az esetek nagy többségében meg sem vártuk az aktuális szerződésük lejártát – úgymond – menet közben kötöttünk újat. Utolsó szerződéskötésünk augusztusban történt, amikor is mindketten nagyságrendileg a fizetésük kétszeresét kapták ez év végéig.

Már akkor elmondtam nekik, hogy az Eger egy kis klub az „óriásokhoz” (Fradi, Honvéd, BVSC, Győr) képest sokkal kisebb költségvetésből gazdálkodik. Idén elértük anyagi erőfeszítéseink végső határát. Ha úgy tetszik, akkor kinőttek minket a Zsoltnál készülő kiváló sportolók.

Immár köztudott, hogy januártól a BVSC színeiben úsznak tovább (a távozás körülményeiből bővebben a heol.hu cikkében olvashatnak – a szerk.).

Nem keveset áldoztak a jövőbeli támogatásért

Részemről semmilyen harag vagy hiányérzet nincs az irányukba. Ez a történet eddig futhatott egy sínpáron. A jövőben természetesen sok sikert kívánok számukra. És nem csak azért – ahogy Zsolt említette – mert, ha sikeresek lesznek, akkor abból még néhány évig az Egri Úszó Klub is profitálhat. Ezért a jövőbeni támogatásért a múltban nem keveset áldoztunk az Egri Úszó Klub részéről.

Az Egerben sportolók közül akadnak olyanok, akiknek valós esélyük van a tokiói olimpiára eljutni, és a 2019-es junior-Eb és vb is biztosan nem zajlik le egri úszó részvétele nélkül.

Mi innen kezdve csak rájuk koncentrálunk. Remélve, hogy az egri önkormányzat ezután is – ahogyan eddig is – támogatja az Egri Úszó Klubot. Köszönet érte!

Plagányi nem tett említést az egri önkormányzatról

Plagányi Zsolt barátomnak szintén kívánok nagy sikereket a jövőre nézve. Igaz, kissé értetlenül állok a néhány napja az országos médiában megjelent megnyilvánulását illetően. Az is idekívánkozik, hogy amikor műtét miatt nem dolgozhatott, akkor egy hónapon át Egerből érkezve Török Zoltán vezette a törökbálinti csoport edzéseit. Zsolt személyes beszélgetéseink során soha nem tett említést az egri önkormányzat tevékenységére. Sem negatív, sem pozitív értelemben. A versenyzőivel kapcsolatban az utolsó szerződéskötésünket korrektnek minősítette. Zárszóként, mint az Egri Úszó Klub vezetője köszönöm Plagányi Zsoltnak a közös sikereket és az ennek érdekében végzett kitartó munkáját! – zárta szavait Kovács Ottó.

