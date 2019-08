Bicsák Bence hetedik a triatlonos olimpiai tesztversenyen

A további magyar indulók közül Dévay Márk a 28. helyen végzett, míg Tóth Tamás nem ért célba.

A magyar triatlonos – aki először versenyzett másfél hónappal ezelőtti sérülését követően – a nemzetközi szövetség eredményközlése szerint 1:50:41 óra alatt teljesítette a távot, amely 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 km futásból állt. A további magyar indulók közül Dévay Márk (1:53:27) a 28. helyen végzett, míg Tóth Tamás nem ért célba.

A győztes kanadai Tyler Mislawchuk (1:49:51) mögött a második helyen a norvég Casper Stornes, míg a harmadikon az új-zélandi Hayden Wilde végzett. A 65 indulóból 19-en nem fejezték be a versenyt.

Lipták Tamás, a magyar szövetség szakmai igazgatója az MTI-nek azt mondta, hogy a csütörtöki, női versenyhez képest – amelyen a meleg miatt az utolsó számon, a futáson megfelezték a távot – ezúttal a nagy szél jelentett újdonságot a résztvevőknek.

„A víz és a levegő pár fokkal hűvösebb volt ugyan a tegnapinál, de még így is szokatlanul meleg a versenyzőknek, ami nagyon komoly befolyásoló tényező. Az olimpiára gondolva rendkívül pozitív eredmény a fiúktól egy top tízes helyezés” – értékelt a sportvezető.

Bicsák Bence hozzátette: kemény verseny volt, amelyen az úszáson „nem jöttek össze jól a dolgai”, de kerékpáron tudott javítani. „Elkerültem a bukásokat is, de sokat kellett dolgoznom, hogy felérjek az élbolyhoz. A futás elejére ez rá is nyomta bélyegét, csak a második körtől tudtam a saját tempómat menni. Sikerült kicsit közelednem az elejéhez, de ez most ennyire volt elég” – mondta.

Dévay Márk kifejtette: az úszáson nem volt problémája, és a kerékpáron is jól érezte magát, különösen mert ő is megúszta a bukásokat. „A futásommal többé-kevésbé elégedett vagyok, az időjárás viszont tényleg nagy koncentrációt igényel a versenyzőktől” – vélekedett.

Vasárnap az új olimpiai versenyszámmal, a vegyes váltók viadalával zárul a tokiói tesztelés, a magyarok ott lesznek a rajtvonalon.

A tesztverseny pályája az úszás kivételével megegyezik azzal, amelyen jövőre az olimpián küzdenek majd meg a triatlonosok. Az öbölben a nagy hajóforgalom miatt csak jövőre zárják le az olimpiai pálya vizes szakaszát. A tesztverseny nem része a világbajnoki sorozatnak – amelynek döntője a hónap végén lesz Svájcban -, illetve a világkupának, de a vb-döntőhöz hasonlóan kiemelt pontokat osztanak az olimpiai kvalifikációhoz. Így nemcsak a helyismeret, hanem a pontszerzés miatt is népes és erős mezőny gyűlt össze Tokióban.

Forrás: MTI