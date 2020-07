Csampa Zsolt maradt a vívószövetség elnöke

Az eseményen a 151 szavazásra jogosult tagból 144 jelent meg. A titkos szavazáson minden szavazat érvényes volt. A nyolc éve elnök Csampa Zsolt – a belügyminisztérium helyettes államtitkára – 93, míg kihívója, Szabó Bence kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardozó 51 szavazatot kapott.

Csampa még a választás előtt megtartott elnöki beszámolójában kiemelte, hogy a korábban sosem tapasztalt, a koronavírus okozta járványhelyzetben egyetlen klub sem ment tönkre.

Beszélt a tavalyi budapesti felnőtt-világbajnokság szakmai sikeréről, a vendégek által dicsért rendezésről, valamint a kimagasló nézettségről.

„Nekem a legfontosabb az ígéret. Ha valamit szóban megígérek, azt be is tartom. A meghozott döntések mind egyhangúak voltak, még ha közben voltak is viták, mindig a legjobb szándék vezette a vezetőséget”