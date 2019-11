Csányi Sándor szerint az új Puskás Európa egyik legszebb stadionja lehet

Az MLSZ elnöke szerint a sport mellett kulturális élményt is adhat, bármilyen nagy rendezvényre alkalmas, mert kiváló az akusztikája.

Exkluzív interjút adott az M4 Sportnak Csányi Sándor a csatorna vasárnapi Sport7 című műsorában. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az új Puskás Arénáról, a magyar válogatottról, Marco Rossi jövőjéről, az MLSZ eddigi sikereiről és NB I-es kudarcairól és a rasszizmus miatti büntetésekről is beszélt. Valamint kendőzetlenül üzent a magyar szurkolóknak.

Az MLSZ-elnök elmondta, hogy több telefonhívást kap a labdarúgással kapcsolatban, mint a pénzvilág ügyeiről. Mint ismert, november 15-én – négy nappal a sorsdöntő walesi Eb-selejtező előtt – 20:45-kor játszik felkészülési mérkőzést a magyar labdarúgó-válogatott Uruguay ellen, amely a Puskás Aréna nyitómérkőzése lesz. A találkozót és a két csapat csütörtöki edzését az M4 Sport élőben közvetíti.

„Engem is meglepett az az iszonyatos érdeklődés, ami megnyilvánul a nyitómérkőzés iránt – kezdte Csányi. Nyilván ebben szerepet játszik, hogy a világ egyik legjobb csapatával játszik a magyar válogatott. Másrészt az új stadiont mindenki szeretné látni, hiszen sokan még látták a teltházas Népstadionbeli meccseket. Az új Puskás is megérdemli az érdeklődést, mert valóban gyönyörű” – mondta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki az első benyomások alapján úgy véli, hogy Európa egyik legszebb és talán műszakilag is az egyik legjobb stadionja lehet a nemzeti aréna, amely kiváló a hangosítása miatt a sport mellett kulturális élményt is adhat, bármilyen nagy rendezvényre alkalmas.

Hangsúlyozta, hogy az MLSZ nem üzemeltetője a stadionnak, csupán a válogatott meccsek rendezését vállalta. Hozzátette: „Ha sikerülne megegyezni a klubokkal, akkor nagyon örülnék, ha néhány kettős rangadót meg tudnánk szervezni a stadionban és remélem, hogy egyszer eljutnak oda a magyar klubcsapatok is, hogy olyan érdeklődés lesz a különböző Európa-kupákban játszott meccseik iránt, hogy kinövik a saját stadionjukat és itt játsszák a meccseiket.”

