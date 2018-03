Fehéroroszországgal és Ausztráliával is játszunk

A magyar labdarúgó-válogatott júniusban Fehéroroszországgal és a világbajnoki résztvevő Ausztráliával vív felkészülési mérkőzést.

Az MLSZ honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az európai riválissal június 6-án, idegenben játszik Georges Leekens csapata, míg az ausztrálokkal június 9-én hazai környezetben, a Groupama Arénában csap össze.

A szövetség cikke emlékeztet rá, hogy amint a márciusi két mérkőzés ellenfeleit (Kazahsztán, Skócia), úgy a júniusiakat is a Nemzetek Ligájára történő felkészülés jegyében választotta ki a szakmai stáb – különös tekintettel arra, hogy

ez lesz az utolsó két találkozó a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsek előtt.

„E két mérkőzés is az őszre történő felkészülést szolgálja, így a júniusi két ellenfelünk játéka is rendelkezik olyan jegyekkel, melyek későbbi ellenfeleinknél is megtalálhatóak” – mondta az mlsz.hu-nak Georges Leekens szövetségi kapitány.

Az MLSZ tájékoztatása szerint Fehéroroszországgal eddig kétszer játszott a magyar válogatott: előbb 2002 áprilisában Debrecenben 5-2-re nyert az ellenfél, majd 2013-ban, a törökországi Belekben 1-1 lett a végeredmény.

Ausztráliával ugyancsak két alkalommal csapott össze a nemzeti csapat, mindkétszer az ausztrálok győztek: előbb 1997 áprilisában 3-1-re, majd 2000 februárjában 3-0-ra – mindkét alkalommal Budapesten.

Borítókép: a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a Kazahsztán és Skócia elleni felkészülési labdarúgó-mérkőzések előtti edzésen a telki edzőközpontban 2018. március 19-én.

MTI Fotó / Illyés Tibor