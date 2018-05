Fucsovics döntőbe jutott Genfben

Fucsovics Márton bejutott a fináléba az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztornán, miután a pénteki elődöntőben szetthátrányból fordítva legyőzte a hatodik helyen kiemelt amerikai Steve Johnsont.

A hazai szövetség Facebook-oldala alapján a 26 esztendős játékos 34 év óta az első magyar, aki döntőt játszhat ATP-versenyen: 1984-ben Taróczy Balázs végül elvesztette az indianapolisi finálét.

Fucsovics egy nappal korábban két szettben legyőzte a kétszeres címvédő, harmadik helyen kiemelt, háromszoros Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát, így jutott be pályafutása első ATP-elődöntőjébe, ahol a világranglista 47. Johnson volt az ellenfele.

Az ATP rangsorában 60. Fucsovics nem kezdte jól a találkozót, 28 éves riválisa – akivel most találkozott először – kétszer is elvette az adogatójátékát, s 35 perc alatt szettelőnybe került. A nyíregyházi teniszező a folytatásban sem találta a ritmust, Johnson a második játszma elején is brékelt, s bár a harmadik játékban Fucsovicsnak három bréklabdája is volt, egyiket sem tudta kihasználni, így 3:0 után már úgy tűnt, nincs számára visszaút.

Ekkor azonban hirtelen magára talált, és

sorozatban öt játékot nyerve fordított.

Az amerikai ugyan 3:5 után még szépített, de újabb 52 perc elteltével Fucsovics kiegyenlítette a szettállást. Aztán a döntő játszmában is ő irányított, 4:0-ra elhúzott, s 5:1-nél a harmadik meccslabdáját kihasználva megnyerte a mérkőzést.

Az összecsapás 1 óra 58 percig tartott.

A szombaton 15.30 órakor kezdődő döntőben a német Peter Gojowczyk (49.) lesz Fucsovics Márton ellenfele.

A két játékos – az ATP honlapja alapján – korábban még nem találkozott egymással.

A genfi finálé győztese 250, vesztese 150 világranglista-pontot gyűjt, továbbá 89 ezer, illetve 47 ezer eurót nyer.

Eredmények, elődöntő:

Fucsovics Márton-Johnson (amerikai, 6.) 2:6, 6:4, 6:1

Gojowczyk (német)-Fognini (olasz, 2.) 6:4, 6:4

Borítókép: AFP PHOTO / Christof Stache