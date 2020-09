Fucsovics ezúttal is legyőzte Dimitrovot

A magyar sportoló öt szettben legyőzte a 14. helyen kiemelt bolgárt, így a legjobb 32 közé jutott az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 66. magyar és 20. helyezett ellenfele egy hete, a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett torna második fordulójában is összecsapott egymással, akkor 7:5, 4:6, 6:2-re nyert a nyíregyházi játékos.

Ezúttal a korábbi világbajnok bolgár kezdett jobban, miután az első szettben viszonylag simán – brék nélkül – eljutottak 6:6-ig, a rövidítésben pedig ő összpontosított jobban. A második felvonás már fordulatosabb csatát hozott. Dimitrov háromszor is brékelőnybe került, Fucsovicsnak azonban mindháromszor sikerült visszaküzdenie magát, a második alkalommal – 4:5-nél – úgy, hogy négy játszmalabdát is hárított. A hat brék után ismét 6:6 lett az állás, tehát következett az újabb rövidítés, amely ezúttal a magyar teniszező fölényét hozta, így sikerült az egyenlítés.

A harmadik szett közepén ismét Dimitrov került brékelőnybe, Fucsovicsnak ugyan 5:3-as hátránynál volt két lehetősége fogadóként megnyerni a játékot, azonban nem élt vele, a bolgár pedig második játszmalabdáját már nem hibázta el. A negyedik játszmában szintén a magyar teniszező futott az eredmény után, de kétszer is ledolgozta brékhátrányát, majd 4:4 után a tavaly elődöntős Dimitrov kifejezetten sokat hibázott, így Fucsovics ismét egyenlített.

A továbbjutást eldöntő ötödik szettben Fucsovics rendkívül magabiztosan teniszezett, melynek köszönhetően 3:1-re elhúzott, majd szoros küzdelemben, többek között a meccs labdamenetét is megnyerve hozta a saját szervajátékát. Ekkor úgy tűnt, Dimitrov „elengedte” a mérkőzést, három bréklabdához jutott Fucsovics, de a bolgár visszaküzdötte magát, végül a magyar játékos a hetedik lehetőségét már kihasználva másodszor is brékelte riválisát, ezzel pedig el is döntötte az összecsapást.

Fucsovicsnak a következő körben a világranglistán 82. helyen álló amerikai Frances Tiafoe lesz az ellenfele, aki szintén ötjátszmás mérkőzésen jutott tovább.

Eredmény, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

férfiak:

Fucsovics Márton-Grigor Dimitrov (bolgár, 14.) 6:7 (5-7), 7:6 (7-4), 3:6, 6:4, 6:1

Tiafoe (amerikai)-Millman (ausztrál) 7:6 (8-6), 3:6, 1:6, 6:3, 6:3

korábban:

Thiem (osztrák, 2.)-Nagal (indiai) 6:3, 6:3, 6:2

Bautista (spanyol, 8.)-Kecmanovic (szerb) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Rubljov (orosz, 10.)-Barrere (francia) 6:2, 6:4, 7:6 (7-4)

Hacsanov (orosz, 11.)-Kuznyecov (orosz) 6:3, 6:4, 6:1

De Minaur (ausztrál, 21.)-Gasquet (francia) 6:4, 6:3, 6:7 (6-8), 7:5

Ruud (norvég, 30.)-Ruusuvuori (finn) 6:4, 6:3, 6:2

Cilic (horvát, 31.)-Gombos (szlovák) 6:3, 1:6, 7:6 (7-2), 7:5

nők:

Kenin (amerikai, 2.)-Fernandez (kanadai) 6:4, 6:3

Pironkova (bolgár)-Muguruza (spanyol, 10.) 7:5, 6:3

Szakkari (görög, 15.)-Pera (amerikai) 2:6, 6:3, 6:2

Vekic (horvát, 18.)-Tig (román) 6:2, 6:1

Muchova (cseh, 20.)-Kalinszkaja (orosz) 6:3, 7:6 (7-4)

Anisimova (amerikai, 22.)-Scott (amerikai) 4:6, 6:4, 6:1

Dzsabúr (tunéziai, 27.)-Kanepi (észt) 7:6 (10-8), 6:0

Forrás: MTI