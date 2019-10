Hosnyánszky visszatérése plusz erőt adhat a pólósoknak

A szövetségi kapitány a Komjádi Uszodában tartott pénteki sajtónyilvános edzést követően elmondta, a keret nincs lezárva, de reálisan a most meghívott 20 játékosnak – akik közül Jansik Szilárd és Manhercz Krisztián betegség miatt nem tudott tréningezni – van esélye arra, hogy ott legyen a Duna Arénában sorra kerülő Eb-n. Hozzátette, néhány poszton kevesebben vannak, de azokra a helyekre nagyon nehéz lenne betörni, ahol akár öt-hat játékossal is számolhat.

Märcz Tamás elmondta, az előttük álló 48 órában négy edzésen vesz részt a keret, ezeken nem a fizikai állapotot szeretnék lemérni vagy fejleszteni, hanem a már korábban gyakorolt taktikai elemeket kívánják frissíteni. Kiemelte,

fontos, hogy a játékoskapcsolatok a vízben és a parton is alakuljanak, utóbbi miatt is lakik szállodában most együtt a gárda.