Hosszú Katinka félrevezette edzőjét?

Most Shane Tusup tett ki egy angol nyelvű szöveget a Facebookra, amiben súlyos vádakat, információkat oszt meg.

Szeretnék mindenféle pletykát megelőzni, sajnos Shane-el nem sikerült a magánéleti problémáinkat rendezni, így a továbbiakban nem az ő vezetésével készülök – írta délelőtt Hosszú Katinka többszörös magyar olimpiai bajnok úszóvilágbajnok a férjéről és volt edzőjéről a Facebookon, mielőtt eltűnt a platformról.

Este viszont Shane Tusup tett ki egy angol nyelvű szöveget a Facebookra, amiben súlyos vádakat és magánéleti információkat oszt meg. Azt állítja, Hosszú Katinka elárulta, többször is megcsalta az edzőpartnerével, Dudás Dániellel.

Tusup szerint Hosszú azzal szabotálta a házasságuk helyrehozását, hogy tudatosan félrevezette azzal, hogy Tusupnak vannak problémái és az ő karakterével van gond. Mint írja, Hosszú először novemberben árulta el, hogy megcsalta, és bár ő igyekezett megbocsátani, az úszóvilágbajnok húsvétkor megint elhagyta Dudásért, innen pedig nincs visszaút.

Azt írja, a tíz év alatt Hosszú Katinka nem kötelezte el magát mellette, hanem manipulálta és megvezette, a kapcsolatuk pedig egy hazugságra épült. Őszintén hiszem, hogy sosem szeretett, egyszerűen szerette, ahogy neki szenteltem magam – zárja a nyílt levelet Tusup.

A lépés azért is meglepő, mert Hosszú verzióját nem ismerjük, ő nem avatta be a nagyközönséget a magánéleti problémáik konkrét részleteibe, csak a tényről számolt be, hogy különélnek, majd azt is ő jelentette be, hogy menthetetlen a házasságuk.

Borítókép: Hosszú Katinka férjével és edzőjével, Shane Tusuppal, miután világcsúccsal győzött a kazanyi úszó-, vízilabda-, műugró- és műúszó-világbajnokság női 200 méteres vegyesúszásában 2015. augusztus 3-án. (MTI/EPA/Patrick B. Krämer