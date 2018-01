Hosszú Katinka karrierjét is veszélybe sodorta a házassági válság

Megkaptuk a vá­laszt: az edző férjével, Shane Tusuppal megromlott házassága Katinka sportbéli teljesítményére is kihat. Eddig mindenki csak találgatta: hogyan befolyásolja az úszónő felkészülését, hogy egy ideje már nem Tusuppal edz, hanem csak az edzőpartner, Dudás Dániel felügyeli a tréningjeit, és annyiban biztosan, hogy Hosszú – eddig rá nem jellemző módon – kihagyja az év első pénzdíjas versenyét, amit vele hirdettek – írja a Bors.

A nevezési határidő még nem zárult le a belga viadalra, de a magyar küldöttség már megérkezett.

– mondta a lapnak Hargitay András, az úszók korábbi kapitánya.

– mondta a lapnak Hevesi, aki szerint a „legjobbkor” jött a magánéleti mélypont a versenynaptár szempontjából.

„Ha most lenne az olimpia, sokkal nehezebb feladat előtt állna Hosszú. Nem véletlen, hogy a Shane-nel való kapcsolata most jutott hullámvölgybe, a vb és az olimpiai sikerek idején nem is volt idő a magánéleti problémákkal, konfliktusokkal foglalkozni. Ezek most törtek felszínre.”