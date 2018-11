Hosszú Katinkát eltiltással fenyegetik

A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) eltiltást szabna ki több olimpiai bajnok úszóra, többek között Hosszú Katinkára is.

A magyar sportolónőt fenyegető eltiltás hátterében a FINA és új, rivális szervezete, a Nemzetközi Úszóliga (ISL) feszültsége áll – számol be róla az Origo. A portál cikkében az áll, hogy az ISL december 20-án indítja el a saját világkupa-sorozatát, amelynek az első állomása Torino. Az Inside The Games honlap szerint a verseny „Energy for Swim” néven fut majd, és bár jogilag nem köthető az ISL-hez,

az úszóvilágban nyílt titok, hogy a Liga áll mögötte.

A FINA egyelőre nem tehet semmit, mert ugyan a szabály szerint minden nemzetközi versenyt legalább fél évre előre be kell jelenteni, a szervezést papíron az olasz szövetség vállalta magára, és meghívásos versenyként jegyzi, függetlenül a FINA-tól. A Nemzetközi Szövetség válasza az volt, hogy minden részt vevő úszót legalább egy, legfeljebb két évre eltilt – ismerteti a körülményeket a cikk.

Mint írják,

több versenyző is jelezte már, hogy mindenképp ott lesz az olasz városban, köztük Hosszú Katinka, Adam Peaty és Chad Le Clos is.

A mellúszás koronázatlan királya, Peaty egyenesen odáig ment, hogy elmondta, nagyon várja a viadalt, és teljes mellszélességgel kiáll az ötlet mellett, szerinte ez nagyon kell az úszósportnak.

Ha a FINA tényleg szankciókat vezet be a versenyzők ellen, akkor a sportág krémje csak tévéből fogja nézni a jövő évi dél-koreai világbajnokságot – vonja le a következtetést az Origo cikke, a konkrét fejleményekre azonban egyelőre várni kell.

Borítókép: Hosszú Katinka. Forrás: AFP / Kempinaire / KMSP / DPPI

