Ismét megrendezik a Világsakkfesztivált

Polgár Judit ötlete nyomán jövő szombaton immár ötödik alkalommal rendezik meg a fesztivált, amelynek a Nemzeti Galéria ad otthont és várhatóan 30 országból csatlakoznak hozzá profi és amatőr játékosok, világhírű sakkozók. Magyarországra érkezik a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) elnöke, Arkagyij Dvorkovics és a korábbi világbajnok orosz nagymester, Vlagyimir Kramnyik.

Az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Polgár Judit elmondta, hogy egész évben szervezik az eseményt, amelynek mottója – „A sakk összeköt minket” – egyre több országban válik ismertté. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Nemzeti Galéria ad otthont a fesztiválnak, ahol

ezúttal a tudomány lesz a fókuszban.

Ennek az az oka, hogy a világ egyik legnagyobb pénzügyi befektető cége, a Morgan Stanley lett a főtámogató.

„Ugyanolyan témák fontosak a számomra is, mint a cég számára, például az oktatás” – mondta Polgár Judit, aki 25 éven keresztül vezette a női világranglistát, hozzátéve, hogy a cég segíti a lányokat és küzd azért, hogy a nők is képviseltessék magukat a tudomány különböző területein.

Fogarasi Norbert, a vállalat budapesti irodájának vezetője megemlítette, hogy ő maga is versenyszerűen sakkozik, élete során több országban is élt, és a sakk nyelve mindenhol közös volt. Hozzátette, a budapesti és a külföldi irodáikban is sokan sakkoznak.

„A sakk nagyban hozzájárul olyan készségek fejlesztéséhez, mint a problémamegoldás, a racionális gondolkodás és a stratégiai tervezés.

Munkatársaink matematikai és programozási órákon mentorálnak középiskolás lányokat, és támogatjuk a magyar csapatot a Lányok Európai Matematikai Olimpiáján” – fejtette ki.

Polgár Judit a fesztivál programjáról szólva örömmel jelentette be, hogy megint együtt lehet a nővéreivel. Hangsúlyozta, hogy először rendeznek szakmai konferenciát, amelyen előadást tart például Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. Dedikálnak majd a Polgár nővérek és Vlagyimir Kramnyik is.

Budapest 2019-ben Európa Sportfővárosa, ennek apropóján a Jövő Európa-bajnokai elnevezésű versenyen bemutatkoznak a fiatal korosztály legjobbjai.

Guinness-rekordkísérletre is sor kerül, amelynek lényege, hogy a gyerekek számára meghirdetett online versenyhez legalább húszezren csatlakozzanak. A jövő szombaton 10 órakor kezdődő programokra a belépés ingyenes.

Forrás: MTI