Kialakult a főtábla női kardban, mind a négy magyar ott lesz

Mind a négy hazai vívó pástra léphet szombaton a női kardozók 64-es tábláján a budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Világranglistán elfoglalt helyezése alapján az utolsó egyéni selejtezőben is kiemelt volt 16 versenyző, köztük Márton Anna (7.) és Pusztai Liza (11.). A 147 fős mezőny további részének viszont vívnia kellett a szerdai selejtezőben. A csoportszakaszban Katona Renáta és Mikulik Júlia egyformán teljesített, mindketten öt ellenfelüket győzték le és csak egytől kaptak ki, ezzel pedig közvetlenül felkerültek a főtáblára.

„Közepes erősségű csoportom volt, az elvesztett asszót sajnálom, meg lehetett volna nyerni azt is” – mondta Katona, majd hozzátette: a cél az volt, hogy a csoportjából közvetlenül továbbjusson, és ez sikerült.

Megemlítette azt is, hogy izgulós típus, és most különösen feszült volt, de a hazai környezet végül is jól hatott rá.

„A páston már nyugodt voltam, csak magamra figyeltem. A bekiabálásokat, buzdításokat nem is hallottam, csak a tapsot”

– folytatta.

„A vb-felkészülésem döcögősen indult, de másfél hete már érzem, hogy jól sikerült a formaidőzítésem” – kezdte Mikulik. „Reggel izgultam, aztán mégis képes voltam kizárni a külvilágot, tudtam, milyen tusokat akarok adni. Jól éreztem magam egész nap. Nem néztem meg előre, milyen csoportba kerültem, hogy ne stresszeljek feleslegesen, csak mielőtt elkezdtem vívni. Mindenképpen egyből tovább akartam jutni, nem volt könnyű csoportom, de elértem a célom”.

Ő és csapattársa is hozzátette, hogy most jó lenne találkozni a családdal, a pihenőnapokon pedig majd kijönnek szurkolni is.

„Nagyon örülök, szépen teljesítettek a lányok, a vártnál is jobban.

Juli csoportja nehezebb volt, Renáta hozta a kötelezőket” – foglalta össze a magyarok számára rövid versenyt Gárdos Gábor szakági vezetőedző.

A világbajnokság csütörtöktől az egyéni versenyek főtáblás küzdelmeivel folytatódik. Először a női párbajtőrözők és a férfi kardozók vívhatnak az érmekért: előbbiben magyar részről Muhari Eszter és Nagy Kinga, utóbbiban Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás lesz érdekelt.

