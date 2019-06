Legjobb esetben ötödik lehet a női párbajtőrcsapat

Az első mérkőzését megnyerte, a negyeddöntőben viszont kikapott, így az 5-8. hely valamelyikén végez a női párbajtőrcsapat a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon.

A magyarok a 16 között a svájciakkal találkoztak és az első három asszóból egyet sem nyertek. Azután viszont magukra találtak, Kun Anna, Budai Dorina és Muhari Eszter is legyőzte második ellenfelét, így hat pár után 23-19 volt az állás. A folytatásban is megmaradt a lendület, ami összességében magabiztos magyar továbbjutást ért.

Muhari plusz hatos, Budai plusz egyes találati mutatóval zárt, Kun pedig éppen annyi tust adott, amennyit kapott.

A világranglistán második lengyelek ellen már sokkal nehezebbnek ígérkezett a feladat a rangsorban 12. magyarok számára, és nem is borult a papírforma. Az elején az előző mérkőzéshez hasonlóan alakult a forgatókönyv, csak ezúttal a közepén nem sikerült felzárkózni, illetve fordítani. Az sem segített, hogy Budai helyére menet közben Nagy Kinga állt be, bár ő az első asszóját – a mérkőzés hatodik párharcát – egy tussal megnyerte. Innentől, 17-19-ről viszont a különbség gyakorlatilag folyamatosan nőtt, így a lengyelek kerültek a legjobb négy közé. Ezen az összecsapáson a magyar csapat minden tagja mínuszban fejezte be asszóit.

A női párbajtőrözők versenyében 17 csapat indult.