Lőw Zsolt: ez a magyar válogatott fel tud állni, képes a meglepetésre

Lőw Zsolt, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea másodedzője szerint nem szabad temetni a magyar válogatottat a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatában.

Lőw Zsolt az M1 aktuális csatornának azt követően beszélt a nemzeti együttesről, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata múlt csütörtökön Angliától kapott ki házigazdaként 4-0-ra, majd vasárnap Albániában 1-0-ra.

Lőw, kifejtette: a nyári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a szenzációs közönség támogatása „extra motivációt adott” a játékosoknak, aminek következtében „abszolút túlteljesített a magyar válogatott”. Ezért nem volt reális az elért siker, ami a csapat esetében a nagyon erős csoportban a portugálok elleni meccsen 3-0-s vereséget, majd a franciák és a németek elleni 1-1-es, illetve 2-2-es döntetlent jelentett.

„Amit most láttunk, az picit talán újra a realitás, valahol itt tartunk.

Az angol válogatottól, amely a nyáron Eb-döntőt játszott, benne van a pakliban a vereség, akár ilyen különbséggel is, hiszen akkora differencia van a két csapat között. Az Albániában balszerencsés körülmények között, hajrában kapott góllal elveszített találkozón pedig a döntetlen igazságosabb végeredmény lett volna. De a mai modern labdarúgásban, amikor ráadásul a csapatok között ilyen pici különbség van, nüánszok döntenek. Ezek a nüánszok most az albánok felé billentették a mérleg nyelvét” – nyilatkozta.

Hozzátette: bár örült a nyári Eb magyar sikereinek, de euforikus hangulatba azért nem került, hogy a magyar labdarúgás mostantól szárnyra kap, és folyamatosan képes felvenni a versenyt a legnagyobb csapatokkal.

„A helyén próbáltam kezelni az elért eredményeket, a sikert, és azt láttam, hogy erőn felül teljesítettünk. Most meg picit beállt a csapat játéka.

Nyilván voltak hiányzók, a húzóember Szalai Ádám hiánya is rányomta a bélyegét az albánok elleni mérkőzésre, de azok a pici momentumok most nem a mi oldalunkon voltak. De ne temessük a csapatot, képesek vagyunk innen is felállni, és képesek vagyunk meglepetésre” – mondta.

Hozzátette: mindig jellemző volt a magyar futballra, hogy a légiósoknak nehezebb volt jól teljesíteniük a válogatottban, mint klubcsapataikban. A Lipcséből érkező Szoboszlai Dominik esetében pedig emlékeztetett: hosszú sérülés után csak a közelmúltban térhetett vissza a pályára, a Leipzigben jól játszott, gólokat szerzett ugyan, de ennek ő személy szerint nem tulajdonított túl nagy jelentőséget.

„Ez most pici problémát is jelentett, mert ilyen jó visszatérés után a közvélemény elvárta tőle, hogy a magyar válogatottnak is azonnal húzóembere legyen.

Ezek az elvárások szerintem túlzók voltak egy fiatal játékostól több hónapos kihagyás után, mert nem várhatjuk el tőle, hogy a hátán vigye a csapatot”

– nyilatkozta Lőw Zsolt. Hangsúlyozta: Szoboszlaiban ettől függetlenül benne vannak a váratlan megoldások, a gólok, gólpasszok, ezért arra kérte a szurkolókat, hogy ne legyenek türelmetlenek, és egyelőre ne támasszanak túl nagy elvárásokat a középpályással szemben.

„Hagyjuk, hogy újra ritmusba jöjjön, játsszon Lipcsében harminc, negyven, ötven mérkőzést, fejlődjön folyamatosan, és

amikor klubjában meghatározó futballista tud lenni, akkor a válogatottban is stabil játékra lesz képes, és húzóembere lesz ennek a nemzeti együttesnek”

– fogalmazott.

Klubcsapatáról elmondta: maximálisan elégedettek a nyári átigazolásaikkal, majd név szerint emelte ki a belga Romelu Lukakut és a spanyol Saúl Níguezt. Előbbivel a támadásokat illetően bővült a taktikai repertoárjuk, utóbbi pedig a sűrű idényben a középpályán jelenthet minőségi alternatívát. A magyar tréner szerint a válogatottak miatti szünet mindig nagy szakmai kihívás a klubedzők számára; minden bizonnyal pénteken lesz a héten az egyetlen edzésük, ahol a teljes kerettel érdemi munkát tudnak végezni a szombati bajnoki mérkőzés előtt, ami után kedden már a Bajnokok Ligájában fogadják a Zenitet a csoportkör nyitányán.

A Chelsea az európai Szuperkupa megnyerésével kezdte az idényt – a Villarrealt győzte le 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban -, majd a bajnokságban három fordulóban hét pontot gyűjtött. Csak a Liverpool otthonában nem tudott nyerni, amikor a második félidőben végig emberhátrányban játszott. Lőw hangsúlyozta: a nehéz nyári felkészülés után, amikor különböző időpontokban és eltérő fizikai állapotban tértek vissza játékosaik, „maximálisan elégedettek” az idény elején elért eredményeikkel, a játékosok állapotával, a mutatott formával és a nyújtott játékkal, de azért „van még hová fejlődni”. A szezonban igyekeznek minél több trófeát begyűjteni, mert egy Chelsea-szintű klubnál elvárás, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a csapatból.

Borítókép: Szalai az angolok szorításában a Puskásban játszott selejtezőn