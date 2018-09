Magyaroknak is van hely a profi világbajnokok között

Az ökölvívás egy dinamikusan változó sportág, szinte bárki egyik pillanatról a másikra juthat élete lehetőségéhez – mondta Rácz Félix sportmenedzser.

A legjobb hivatásos hazai bokszolók hét számjegyű összeget keresnek egy-egy szorítóba lépéssel, ami még kiegészül az egyéni támogatóiktól befolyó összeggel – mondta a Világgazdaságnak Rácz Félix sportmenedzser. Az általa irányított Felix Promotion kiemelkedik a régióból az események száma és minősége alapján, nem mellesleg Kovács István egykori legyőzője után Erdei Zsoltét is elhozta a magyar közönségnek.

Rengeteg pénz van a profi bokszban, az elmúlt évben például Floyd Mayweather többet keresett egyetlen meccsel, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi az egész szezonban. Ezzel üzletileg túlment egy egészséges határon a sportág, vagy a világ legjobb bunyósainak lényegében korlátlan a jövedelemtermelő képességük?

Azért nem korlátlan, de kétségtelenül találkozott a kereslet és a kínálat. May­weather és az MMA világából érkező Conor McGregor párharcával felkínáltak egy mérkőzést a nézők, a tévécsatornák és a támogatók számára, amelyet jó érzékkel beáraztak, hiszen a jegyeket megvásárolták, a közvetítési jogokért fizettek, mint ahogy a reklámfelületek is gazdára találtak. Ennyi történt, hogy ez túlment-e egy egészséges határon, vagy sem, azt mindenki döntse el maga. Idehaza azért más a mérce, de ahhoz, hogy a magyar profi boksz ismét fajsúlyos nemzetközi tényező legyen, Kovács István, Erdei Zsolt és Balzsay Károly után újra fel kellene mutatni egy profi világbajnokot a négy nagy szervezet valamelyikénél. A Kovács István, Erdei Zsolt, Kótai Mihály, Nagy János és Csábi Bettina nevével fémjelzett időszakot nehéz lesz überelni, hiszen akkor a profi ökölvívás az újdonság erejével hatott szinte a teljes magyar társadalomra. A nemzetközi profi ökölvívóhullám Kokóval és Erdeivel ért partot kis hazánkban. Mindkét nagy kereskedelmi csatorna, az RTL Klub és a TV2 is élőben sugározta a magyar érdekeltségű eseményeket. Elképesztő népszerűségnek örvendett akkoriban a sportág és jeles képviselői, de várható volt, hogy ez sem tart örökké.

A jelenlegi mezőnyből van olyan, aki felérhet a csúcsra?

Kovács Zoltán, Bacskai Balázs és Szellő Imre kiemelkedik, mindhárman odaérhetnek egy világbajnoki címmérkőzéshez. Ugyanakkor az, hogy lesz-e belőlük világbajnok, sok mindenen múlik, például hogy a lehetőséget pályafutásuk melyik szakaszában kapják meg, hol lesz a mérkőzés, ki az ellenfél. Arra nincs egzakt válasz, hogy mikor jöhet el a nagy áttörés ideje, mert a hivatásos ökölvívás egy dinamikusan változó sportág, szinte bárki egyik pillanatról a másikra juthat élete lehetőségéhez.

Korábban a legjobb magyar ama­tőr bunyósoknak lényegében egyenes út vezetett a német Uni­ver­sumhoz, a hamburgi istálló azonban csődbe ment. Manapság hol a Felix Promotion helye a régióban?

Sajnos az Universum már nincs, pedig egy erős konkurens mindig jó hatással van a résztvevőkre és a sportágra is. A Felix Promotion a régió legerősebb menedzsmentjének számít, Magyarországon kívül beleértve Ausztriát, Szlovákiát, Szerbiát és Romániát is. Ez alatt azt értem, hogy mi szervezzük a legtöbb és a legjelentőségteljesebb eseményeket. Sportolóink ranglistahelyezései, a helyszíni és a televíziós nézettségek alapján jó pár éve magasan vezetünk az említett országok promótereivel szemben.

Előfeltétele-e a profi karriernek a nemzetközileg is eredményes amatőr pályafutás? Mikor, hány évesen érdemes profinak állni?

Előfeltételnek nem mondanám, de a sikeres amatőr múlt gyakran előny lehet. Vannak azonban ellenpéldák, hogy valaki semmilyen vagy nagyon csekély amatőr előélettel is eredményes lehet: Kis Máté és Kovács Zoltán például egyaránt hivatásos magyar bajnok, utóbbi ráadásul a Bokszvilágszervezet, a WBO Európa-bajnoka is. Kézenfekvő nemzetközi példa Saúl „Canelo” Álvarez, aki nemrég győzte le a középsúlyt több éve uraló Gennagyij Golovkint, és már 15 évesen hivatásos lett, pár amatőr meccsel a háta mögött. De ide sorolható Jarret Hurd, Jaime Munguia, Mikey Garcia vagy Román González is, mind világbajnokok úgy, hogy szinte semmilyen amatőr múlt nem áll mögöttük. Úgy gondolom, összességében az affinitás és a szorgalom sokkal nagyobb szerepet játszik, mint egy eredményes amatőr pályafutás.

Hogyan épül fel egy Magyar Ring gála költségvetése?

Egy-egy esemény bevétele a televíziós jogdíjak mellett a promóciós felületek értékesítéséből, a jegybevételből és a merchandisingból tevődik össze. A kiadási oldal pedig egy soha véget nem érő lista a helyszín bérlésétől és a biztonsági cég kifizetésétől kezdve a megfelelő számú szék bérlésén át a fény- és hangtechnikáig, a pirotechnikai elemekig. De ne feledkezzünk meg a cateringről, a hozzá szükséges személyzetről, az eseménnyel kapcsolatos print és online promóciós anyagok gyártásáról, illetve ott vannak még a mérkőzésdíjak, a világszövetségi díjak, a repülőjegyek, a transzferek, a hazai bírói díjak, az útiköltségek, a szállás, az étkezés biztosítása a sportolóknak és bíróknak.

A Felix Promotion bokszolói kizárólag meccspénzt kapnak, vagy részesülnek egyéb jövedelemben is?

A hozzánk tartozó ökölvívók nagy része rendelkezik egyéni szponzorokkal, amelyek mérkőzésenként támogatják vagy havi juttatásban részesítik őket. A velünk szerződésben álló ökölvívók már az elején hat számjegyű összeget kapnak mérkőzésenként, amit a tervezett menetszám is befolyásol. De a legjobbak, így például Szellő Imre vagy Bacskai Balázs már milliós nagyságrendű pénzt keresnek egy-egy szorítóba lépéssel, ami még kiegészül az egyéni támogatóiktól befolyó összeggel.

Hogyan kell elképzelni a promóteri munkát a gyakorlatban?

Összeállítom az esemény programját, figyelembe véve az adott régió hazai ökölvívóit, illetve hogy kivel éppen mi a cél, pályafutása melyik szakaszában van. Az ügynökünkkel közösen mindezt megbeszéljük, majd elkezdjük az ellenfélvadászatot. Egy esemény legalább hat-nyolc mérkőzésből áll, párosításonként pedig minimum négy-öt ellenfelet térképezünk fel. Azaz rendezvényenként harminc-negyven mérkőzést biztosan megnézünk és kielemzünk közösen. A végén én választom ki a két-három potenciális ellenfelet az általunk képviselt srác számára, az ügynökünk pedig felveszi minden érintett sportoló menedzsmentjével a kapcsolatot, és elkezdődik a csikicsuki a mérkőzés díjáról. Miután ez megvan, és megszületik a végleges megállapodás, elkezdjük a repülőjegy-vásárlást és a szállásfoglalást a sportolónak és csapatának, illetve intézzük a szükséges engedélyeket.

Melyek a kiválasztáskor a legfontosabb szempontok?

Egy menedzsernek tökéletesen tisztában kell lennie az általa képviselt ökölvívó képességeivel, illetve az adott súlycsoport mezőnyével is. Mert ha túlértékeli a saját versenyzőjét, és elfogult vele szemben, akkor az könnyen vereséget szenvedhet itthon, mivel túl erős ellenfelet kapott. De a másik véglet sem jó, ha egy úgynevezett mismatchen az első menet első percében győz a sportoló, hiszen a közönség nem lát küzdelmet, és a ranglistán történő menetelést sem segíti. Ez tehát egy olyan szakmai feladat, amely folyamatos figyelmet igényel: megtalálni a megfelelő ellenfelet, aki hasznos előrelépés a pályafutás szempontjából, illetve megfizethető a rendelkezésére álló büdzséből. Amikor megszületett a megállapodás, értesítem a sportolót és stábját, hogy elkezdhessenek felkészülni a riválisra.

Melyek azok az ön által tető alá hozott meccsek, amelyekre az elmúlt 25 évből a legbüszkébb?

Szerencsére sok ilyen van. Kezdeném az 1998-as Szabó Lóránt–Jason Matthews interkontinentális WBO-meccsel, elvégre az akkori védencemnek Angliában sikerült legyőznie egy veretlent, ráadásul kiütéssel nyert. A következő lehetne a sorban a 2000-es Kalocsai Zoltán–Artur Grigorian világbajnoki WBO-címmérkőzés Budapesten, ahol bár végül nem Kacsa került ki győztesen, mégis sokak szívét elnyerte. Ne feledjük, hogy a kettő között, 1999-ben Erős Lajos Vladimir Klicskóval is összecsaphatott egy Európa-bajnoki címmérkőzésen.

